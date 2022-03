Jak usmažit dokonalý řízek: Fígl spočívá v použití tuku

Kuřecí či vepřové řízky jsou národem zbožňovaným pokrmem, na který mnozí milovníci masa nedají dopustit. Udělat skvělý řízek s tenkou strouhankou, který je uvnitř šťavnatý a zvenku krásně křupavý, je poměrně jednoduché. Ne každý zná však triky, jež jej k dokonalému řízku dovedou. Pozor si dejte při obalování i při smažení.

Zdroje: prozeny.cz, fresh.iprima.cz, magazin.recepty.cz

Jestli je jeden pokrm, který je neodmyslitelnou součástí české kuchyně, pak je to bezpochyby smažený řízek. Plátek kuřecího nebo vepřového masa obalený v mouce, vajíčku a strouhance je zkrátka naprostou klasikou, na jejíž přípravě není nic složitého. Stačí se držet správného postupu a úžasný řízek zvládne levou zadní i naprostý amatér. Znáte všechny fígle, díky kterým dosáhnete těch nejlepších výsledků?

Řízek v trojobalu je oblíbeným jídlem české kuchyně. Zdroj: Profimedia

Maso na řízky

Kuřecí řízky se nejčastěji připravují z kuřecích prsou. Vepřové pak zase z vepřové kýty. Řízky z těchto druhů masa jsou oblíbené hlavně proto, že jsou čisté – nenachází se v nich prakticky žádný tuk. Jenže v důsledku toho jsou řízky po usmažení poměrně suché. Mnohem více se tady vyplatí řízky připravit například z kuřecích stehen či z vepřové krkovice. I když je takové maso poměrně tučné, výsledek rozhodně stojí za to.

Před obalováním maso z obou stran dobře naklepejte přes potravinářskou fólii. Maso pak bude mnohem křehčí a řízek bude mít také lepší chuť.

Pozor při obalování

Spousta lidí v dobré víře smíchá vajíčko s moukou a vytvoří tak těstíčko, ve kterém maso „vymáchají” a následně jej obalí ve strouhance. Takový krok ale není úplně nejmoudřejší. Řízek pak má totiž poměrně tlustý trojobal a lidé u stolu ve finále přemýšlejí, zda jí řízek v trojbalu, nebo trojbal s trochou masa. Raději spoléhejte na klasické obalování – tedy nejdříve mouka, pak vajíčko a nakonec strouhanka.

Zároveň si nikdy nepřipravujte řízky dopředu. Nejhorší, co můžete udělat, je obalit si řízka „na potom”. Trojobal v lednici rychle provlhne a při smažení z masa může začít odpadávat. Vždy tedy řízky obalujte těstě předtím, než putují do rozpáleného tuku.

Řízky smažte ideálně na vepřovém sádle. Zdroj: MarkoBr / Shutterstock.com

Řízky na sádle

I když můžete smažit řízky prakticky na čemkoliv kromě klasického másla, neboť to se rychle přepaluje, vůbec nejlepší je je smažit na vepřovém sádle. Zvláště pak řízky vepřové. Sádlo jim dodá naprosto jedinečnou a nezaměnitelnou chuť.

Když se vrhnete na smažení řízků, vždy nechte tuk dobře rozpálit. Kdybyste maso položili do chladného tuku, strouhanka by jej nasákla a řízky by byly neobyčejně mastné, o což rozhodně nikdo nestojí. I z toho důvodu po rozehřátí oleje smažte řízky raději po jednom, maximálně po dvou kusech. Každý řízek, který dáte do pánve, tuk lehce ochladí. Kdybyste jich tam nasázely pět naráz, i dokonale rozpálený olej okamžitě zchladne, v důsledku čehož by byly všechny řízky neuvěřitelně masné.

A jedna rada na závěr. I když se tento bod může zdát nepodstatný, svůj smysl má. Dejte si pozor, aby se ve chvíli, kdy dáváte řízky do pánve, nedostal tuk na tu stranu řízku, která se momentálně nesmaží. Řízek by se totiž začal dusit.