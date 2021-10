Jak správně usmažit vejce: Zdánlivě obyčejná věc, kterou dělá dobře málokdo

Myslíte, že usmažit vejce dokáže každý? Ano i ne. Všechno lze pokazit, ale také připravit na výbornou. Vejce můžete usmažit na několik způsobů a není to nic těžkého.

Klasické smažené volské oko

Zatímco u nás ve smažených vejcích rozhodně vládne volské oko, existují i jiné způsoby, jak smažit. Můžete se také setkat s vejci smaženými z obou stran, která se připravují mírně, středně až velmi uvařená. Ano, vlastně jako steak.

Proč se smaží vejce z obou stran? A proč ne. Jako u všeho je to jen další způsob, jak je možné vajíčka připravit. Sami rozhodněte, zda se v některých případech hodí vejce smažené z obou stran lépe než klasické volské oko. Vejce smažená z obou stran drží lépe tvar, a přesto může být jejich střed ještě tekoucí. Přejete-li si, může být uvařený úplně. Nicméně se vejce z obou stran smažená, dají přirovnat k jednoduché variantě ztracených vajec. Ta jsou ale náročnější na přípravu. Uvařit správně ztracené vejce chce cvik, čas i náčiní. Smažená vejce z obou stran jsou hned hotová.

Volské oko je rychlý a chutný způsob, jak připravit vejce. Zdroj: Shutterstock.com

Tuk ke smažení vajec

Vejce lze smažit na jakémkoliv tuku, nejčastěji se používá olej či ghí, tedy přepuštěné máslo. Někteří šéfkuchaři vynášejí do nebes přípravu volského oka na olivovém oleji, zatímco jiní gurmáni se specializují na použití minima nebo vůbec žádného tuku. S moderními nepřilnavými materiály je to možné, nicméně smažením vejce získává typickou chuť vysmažených okrajů, o které je „zdravě“ připravené vejce bez mastnoty ochuzeno.

Velmi trendy kombinací je volské oko s avokádem. Zdroj: Oksana Mizina / Shutterstock.com

Smažení vajec na olivovém oleji

Dvěma hvězdami Michelinu vyznamenaný šéfkuchař Jose Andres nedá dopustit na zlatavá smažená vejce v olivovém oleji. Andres používá na každé jedno vejce čtyři lžíce olivového oleje, což je poměrně dost. Než čerstvá vejce do pánve rozklepne, ohřeje pánev s olejem na mírném plameni a nakloněním pánve vytvoří na jedné straně hlubší vrstvu, do které vejce umístí. Pro lepší manipulaci a pěkný tvar volského oka kuchaři doporučují rozklepnout vejce do misky a z ní jej jemně přelít do pánve. U smažení také pamatujte, že i po vypnutí sporáku se bude vejce stále ještě chvilku smažit.

Šéfkuchař doporučuje smažení vajec na olivovém oleji, ale můžete zvoli i jiný tuk. Zdroj: Shutterstock.com

Vejce snažená ve formičce

Pokud si přejte konkrétní tvar smaženého vejce, můžete si pořídit jednoduchou kovovou formičku, která vypadá jako veliké vykrajovátko na vánoční cukroví. Umístěním formičky zajistíte vejci okraje a jeho usmažením uvnitř konkrétní formičky získáte specifický tvar. Nemáte formičku a chcete vejce usměrnit? Udělejte si okraje volského oka z kroužku papriky. Kapii nakrájejte na centimetr až centimetr a půl vysoké kroužky. Paprikový kroužek umístěte na horkou pánvičku a vejce rozklepněte do připraveného kroužku.

Smažte čerstvá vejce pokojové teploty

Nejideálnější vejce ke smažení jsou čerstvá a s předstihem vytažená z lednice, aby byla více méně pokojové teploty. Smažení je rychlé a k dobrému výsledku je třeba, aby se bílek i žloutek smažily podobně rychle. U vychlazených vajec je smažení bílku pomalejší a výsledkem pak bývá příliš uvařený žloutek.

Nejlépe se smaží čerstvá vejce pokojové teploty. Zdroj: Pakorn Chunhaswasdikul / Shutterstock.com

Jak dlouho smažit vejce?

U volského oka je jasné, že není potřeba stanovovat správnou dobou smažení. Stav vejce na pánvičce je zřetelný a na první pohled zřejmý. V okamžiku, kdy začínají kraje jemně zlátnout a bílek je již vybarvený i pevný, můžete skončit a volské oko servírovat.

Smažení z obou stran je maličko náročnější a konečný stav žloutku záleží na vašem cviku a teplotě smažení. Chcete-li žloutek vejce smaženého z obou stran na stupeň „mírně", pak vejce otočte hned, jakmile je to možné. Na stupeň „středně" udělaného žloutku bude vejce potřebovat zhruba dvě minuty smažení z každé strany. Pro velmi dobře udělané žloutky smažte vejce až do okamžiku, kdy začnou zlátnout okraje bílku, pak obraťte a smažte i z druhé strany po maximální možnou dobu.

