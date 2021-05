Jak usmažit dokonalá volská oka pomocí cibule? Tohle je dokonalý trik

Volské oko je rychlá večeře či snídaně. Jak ho ale usmažit tak, aby bylo zcela dokonalé? Vyzkoušejte úplně jednoduchý trik a už ho v životě nebudete dělat jinak.

Volské oko je neodlučitelnou součástí vydatné anglické snídaně, ale poslouží i jako rychlá večeře, když opravdu nestíháte. Na jeho přípravě zdánlivě není nic těžkého. Prostě rozklepnete vejce na pánev. Jak ale zaručit, aby udrželo pěkný tvar?

Možná se vám taky stává, že místo pěkně kulatého volského oka servírujete neforemné, rozplizlé, žlutobílé cosi, protože se bílek na pánvi rozutekl do stran a vytvořil tenkou vrstvičku, která se při nabírání obracečkou potrhala. Prozradíme vám skvělý trik, díky kterému se vám to už nikdy nestane.

Budete potřebovat velikou cibuli. Nakrájejte ji na kolečka a vyberte největší kroužky Zdroj: SergeyPerm73 / Shutterstock.com

Budete potřebovat velikou cibuli. Nakrájejte ji na kolečka a vyberte největší kroužky. Na rozpálenou pánev vlijte trochu oleje a posaďte na něj kroužky cibule v počtu odpovídajícím počtu vajec. Každé vajíčko pak rozklepněte do jednoho kroužku a smažte zprudka zhruba půl minuty. Osolte a opepřete podle chuti. Potom plamen stáhněte, aby se vejce nespálila, ale stihla se uvnitř trochu propéct. Po další minutě kroužky s vajíčky obraťte - půjde to snadno - a nechte zatáhnout bílek na druhé straně. ¨

Vejce na pánvi často neudrží pěkný tvar. Zdroj: Shutterstock.com

Je libo žloutek tekutý, nebo uvařený?

Žloutek může zůstat měkký, většina strávníků to tak preferuje. Pokud ale z nějakého důvodu tekutý žloutek nesnášíte nebo se ho bojíte servírovat dětem kvůli riziku salmonely, pánev během smažení přikryjte pokličkou a udržujte mírný plamen. Žloutek se tak pěkně propeče, aniž by se volské oko připálilo.

Smažení volského oka v kroužku cibule má tu výhodu, že se vám vajíčko nikam "nerozjede" a udrží dokonalý kulatý tvar. Můžete si ho tak klidně vložit mezi dva chleby nebo do rozpůlené housky a vzít si ho s sebou do práce jako svačinu. Cibule navíc dodá vejci pikantní chuť.

Volské oko zase trochu jinak

Pokud máte v lednici vajíčka už trochu delší dobu, jejich žloutky už možná neudrží tvar a nevytvoří na pánvi žádaný efekt "oka". V tom případě je nejprve rozklepněte do hrnečku, abyste zjistili, jak na tom žloutky jsou a zda ještě vejce nejsou zkažená. Potom je v misce rozšlehejte a přidejte do nich nadrobno nakrájenou cibulku, kousky šunky a zelené či jinak barevné papriky a klidně i trochu strouhaného sýra. Připravenou směs vlijte do kroužků cibule rozložených na pánvi v horkém oleji jako v předchozím postupu. Kroužky smažte po obou stranách 2 minuty na mírném ohni a servírujte s chlebem, posypané pažitkou.

