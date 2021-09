Jak správně usušit švestky, aby neztratily chuť, vitaminy a dlouho vydržely?

Podzim pomalu klepe na dveře a to znamená, že kromě jablek a hrušek dozrávají také švestky. Ty jsou nedílnou součástí naší kuchyně a Češi toto fialové ovoce doslova milují. Jak je ale usušit, když jich naše zahrada letos vyplodila přebytek?

Švestky patří mezi nejoblíbenější podzimní ovoce, se kterým umí hospodyňky v kuchyni divy. Co ale dělat, když už nám bublanina, knedlíky či kompoty lezou krkem? Pak si švestky usušte a schovejte na zimu, kdy vám jistě přijdou k chuti. Poradíme vám, jak na to!

Letos se švestek urodilo opravdu hodně, mnoho z vás bude tudíž řešit co s nimi. Švestky se totiž musí zpracovat poměrně rychle. Snadným řešením je tedy sušení, které většinou probíhá dvěma způsoby. Buď sušíme švestky v troubě nebo v sušičce. Ať už preferujete tu anebo tu metodu, vždy na ni používejte švestky čisté, zdravé a hlavně dostatečně zralé. Švestky se suší nevypeckované, neoloupané a vcelku. Vždy je však nutné je umýt a důkladně osušit.

Pokud chcete švestky předem vypeckovat, pak plod nařízněte a pecku vytáhněte. Zapomeňte na rozřezávání na půlku. Když už přece jen švestku budete muset rozpůlit, sušte ji slupkou dolů.

Sušení švestek v troubě

Nyní se pojďme podívat na sušení švestek v troubě. Plech vyložte pečícím papírem a švestky na něj rozložte tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Troubu zapněte na horkovzduch s odsáváním páry. Pokud vaše trouba tuto funkci nemá, nechte alespoň pootevřená dvířka, aby mohl vlhký vzduch odcházet pryč.

Švestky sušte pět hodin při teplotě 50 °C, pak přerušte a nechte je v troubě vychladnout a následně zvyšte teplotu na 70 °C a sušte dalších dvanáct hodin, ideálně tedy přes noc. Pak zase přerušte na pět hodin a finální sušení by mělo probíhat tři hodiny při teplotě 65 °C. Půl hodiny před koncem sušení je postříkejte studenou vodou, zvýšíte tak jejich lesk.

Rozhodně se nesnažte sušení nijak urychlovat. Švestky by vám totiž mohly popukat a pustit šťávu. Také teplota vyšší než 85 °C ničí barvu ovoce, ale i chuť a vůni. Určitě dodržujte určené pauzy mezi sušením. Pokud se na to vykašlete, může se stát, že švestky budou tvrdé a přesušené.

Správně usušenou švestku poznáte tak, že její plody budou krásně pružné a při zmáčknutí nebudou uvolňovat šťávu. Samozřejmostí je také skvělá chuť!

Sušení švestek v sušičce

Pokud máte elektrickou sušičku, máte to mnohem snazší. Jediné, co se od vás očekává, je to, že je rozpůlíte a vypeckujete. Patra sušičky nebývají totiž většinou tak vysoká, aby se tam celá švestka vešla. Postup je pak podobný jako při sušení v troubě.

Sušené švestky můžete konzumovat jen tak, což zažene vaši chuť na sladké. Jinak je také můžete používat v české kuchyni. Už naše babičky je přidávaly do kaší, koláčů či balily do anglické slaniny.

