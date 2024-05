Milujete ředkvičky, ale obáváte se, že budou příliš pikantní a štiplavé? I s tím se dá něco dělat!

Štavnaté a delikátní ředkvičky

Není to nádhera, když se ředkvičky zakulatí a můžete si je čerstvé a šťavnaté naservírovat k nedělní snídani? Stačí dobré pečivo, kousek másla nebo sýr a máte geniálně jednoduchou, ale vynikající snídani. Co vám to může překazit? Milovníkům pikantních jídel vlastně nic, všem ostatním příliš brilantní štiplavá chuť, která dokáže i rozplakat.

Tenhle recept vám ale udělá úsměv od ucha k uchu. Podle tohoto příspěvku z YouTube kanálu Helen Rennie můžete připravit vynikající jemnou pomazánku z ředkviček, ale i dalších druhů zeleniny. Je to totiž recept velmi jednoduchý a univerzální.

Zdroj: Youtube

Co možná nevíte o ředkvičkách...

Ředkvičky jsou výjimečná zelenina, kterou lidé znají tisíce let a dnes se například ví, že byla v jídelníčku i stavitelů egyptských pyramid. A není divu. Je to zelenina rychlerostoucí a velmi šťavnatá, bohatá na vitamin C, vlákninu a antioxidanty. Ředkviček je také spousta druhů, které se liší nejen mírně chutí, ale také barvou a tvarem.

Velikou výhodou je také to, že od výsevu ke sklizni často stačí pouhý měsíc a jíst se dá celá. U nás sice není běžné, že bychom konzumovali i listy, ale je to vlastně škoda, protože jsou rozhodně jedlé.

Často se omezujeme na použití ředkviček pouze ve studené kuchyni, nicméně dělají se z nich i polévky nebo se připravují dušené či nakládané. V minulosti se ředkvičky používaly také v lidovém léčitelství při nemocech jater i žloutence.

I když se vám může zdát, že i Češi patří mezi milovníky ředkviček, nutno uznat, že Mexičanům nesaháme ani po kotníky. V Mexiku se totiž pořádá takzvaná Noche de Rábanos čili ředkvičková noc, kdy mladí i staří pomocí nožíku a nezbytné šikovnosti z ředkviček a ředkví vyřezávají dekorace i sousoší. Pokud to chcete vidět na vlastní oči, 23.prosince buďte v mexickém městečku Oaxaca.

Jak utlumit štiplavost ředkviček?

Také s jedním problémem se setkávají konzumenti ředkviček z celého světa. Pokud pěstitelům ředkvičky přerostou a jsou nedostatečně či nepravidelně zalévané, mohou nejen dřevnatět, ale také hodně pálit. Co s tím?

Pokud vám to vadí a nechcete se s pikantními ředkvičkami smířit, zkuste tyto finty:

Máčejte ředkvičky ve vodě – zbavte je listů, omyjte je a nechte alespoň půl hodiny máčet ve studené vodě, jejich pálivost to zmírní.

Posolte a opláchněte – očištěné a omyté ředkvičky nakrájejte, posolte a nechte sůl čtvrt hodiny působit. Poté ředkvičky pořádně propláchněte.

Kombinujte – kombinace se smetanou a jinými mléčnými výrobky, ale také vejci nebo bramborami či sýry, pálivost ředkviček zmírní.

Tepelná úprava – veškeré způsoby tepelné úpravy také redukují pálivost. Můžete je nakládat, blanšírovat, zapékat nebo vařit!

Zdroje: toprecepty.cz, nkz.cz