Jak uvařit dokonalý bramborový knedlík?

Bramborový knedlík milují snad všichni. Je skvělou přílohou a každé jídlo dokonale zpestří. Avšak málokomu se pravé domácí knedlíky z brambor podaří. Existuje totiž stovka proměnných, které z budoucího knedlíku mohou udělat kaši. Jak tedy uvařit dokonalý bramborový knedlík?

Hospodyňky se domácí výroby bramborových knedlíků děsí, a proto často sahají po sypkých směsích, kde je výsledek zaručen. Bohužel, kvalita směsí je rozdílná a některé viděly brambory jen „z rychlíku". A to je škoda, protože bramborové knedlíky mají v Čechách, na Moravě i ve Slezsku své nezastupitelné místo v historii.

Historie bramborových knedlíků

Za otce bramborových knedlíků se považuje Franz Trawniček, armádní kuchař česko-rakouského původu. Ten měl za úkol nasytit česko-rakouské jednotky Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče bojující s Napoleonem. Jenže jak to tak za války bývá, surovin a především mouky bylo tak málo, že kuchař nemohl napéct ani vdolky, ani kynuté knedlíky. Jenže vojáci měli hlad. Proto se Trawniček inspiroval pokrmem, který selky připravovaly prasatům. Byla to kaše z brambor smíchanými s otrubami a vodou. Kuchař si nechal přinést co nejvíce brambor, přidal k tomu mouku a vejce a hmotu naházel do vařící vody. Za pár minut z ní vyplavaly první bramborové knedlíky.

Domácí bramborový knedlík

Domácí bramborový knedlík má pro hospodyňky připraveno spoustu nástrah. Mimo to, že se může rozvařit, může být také tvrdý, oslizlý, nedovařený nebo sražený. Vše totiž záleží na správném poměru a druhu mouky, krupice nebo brambor. Že máte chuť s domácí přípravou seknout a znovu si jít koupit směs na knedlíky? Nezoufejte. Když se bramborový knedlík podařil Trawničkovi ve válečných podmínkách, podaří se i vám. Poradíme vám totiž pár vychytávek.

Bramborový knedlík je složen pouze z pěti surovin. Brambor, krupice, vajec, škrobu a soli. Pojďme si je probrat postupně:

Brambory

Nejlepší brambory pro přípravu knedlíku jsou brambory varného typu A. Poté je důležité, abyste je uvařili ve slupce a nechali vychladnout. Brambory, s nimiž budete pracovat, nechte také dokonale okapat. Voda by mohla přípravu těsta narušit.

Krupice

Již nehledejte, zda je lepší mouka hladká, polohrubá nebo hrubá. Na přípravu knedlíků použijte obyčejnou dětskou krupici, která je jemná a lépe se provaří. Zároveň však bude držet knedlík pohromadě.

Vejce

I když ve směsích na knedlíky většinou vejce nejsou, v domácích podmínkách jedno vajíčko do těsta přidejte. Budete mít malou berličku, že knedlík bude držet pohromadě a ještě mu dodáte zlatavou barvu.

Škrob

Nikdy nevíte, kolik škrobu brambory obsahují. Proto, pokud chcete mít jistotu, že se knedlík nerozvaří, přidejte do těsta jednu lžíci škrobu.

Sůl

Knedlík by neměl být mdlý, proto nezapomeňte do těsta přidat také trochu soli.

Recept na bramborový knedlík

Na dokonalý knedlík budete potřebovat:

500 g brambor

220 g dětské krupičky

půl vajíčka

1/2 lžíce solamylu

1 zarovnaná lžička soli do těsta

1 vrchovatá lžička soli do vody na vaření knedlíků

Postup:

Brambory uvařte ve slupce a nechte vystydnout nejlépe přes noc. Musí být také dokonale suché. Vezměte si velký hrnec, nalijte do něj vodu a přiveďte ji k varu. Brambory oloupejte a nastrouhejte polovinu z nich na jemném struhadle a polovinu na hrubém. K bramborám přidejte vejce, sůl, solamyl a polovinu krupice. Rukama těsto pořádně propracujte, aby se ingredience spojily. Postupně dosypte zbytek krupice. Nyní vytvořte dva bochánky. V tuto chvíli by měla voda již vřít, takže bochánky vložte do vody. Nechte je klesnout ke dnu. Asi po dvou minutách je můžete ode dna pomocí vařečky odlepit. Počkejte než samy vyplavou. Bude jim to trvat asi 20 minut. Knedlíky pak vylovte a vložte je do mísy se studenou vodou. Ihned je však vyndejte a nechte okapat. Nezapomeňte je propíchnout vidličkou, aby se uvnitř nesrazily.

