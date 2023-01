Proč naše babičky přidávaly při vaření k bramborám vždy mrkev: Je to důležité

Stává se vám často, že brambory rozvaříte, anebo naopak zůstanou syrové? Dodržujte následující tipy, díky kterým uvaříte brambory tak, aby byly chuťově dokonalé a udržely v sobě veškeré, zdraví prospěšné látky.

Brambory obsahují mnoho důležitých látek, především vitaminy A, B, C a z minerálů pak hořčík, draslík a síru. Bohužel při vaření brambor se spousta živin vytratí kvůli vysoké teplotě. Existuje však možnost, která zajistí, aby veškeré látky obsažené v bramborách zůstaly. Je to snadné a geniální!

Různé druhy brambor

V obchodech se prodávají brambory různých typů. Díky tomuto rozdělení si lze vybrat ty nejvhodnější brambory na připravovaný pokrm. Brambory typu A se hodí hlavně na bramborový salát a na loupačku. Najdete v nich nejnižší množství škrobu a jen těžko se rozvaří. Brambory typu B používejte do zeleninových salátů, na bramborový guláš, jako přílohu, restované i smažené. Brambory typu C se velmi snadno rozvaří, a proto se z nich dělají knedlíky, bramboráky nebo bramborová kaše.

Podívejte se na video a už nikdy se nebudete muset prát s loupáním slupky jak u syrových, tak u vařených brambor:

Očištění a příprava

Ať už brambory škrábete nebo je vaříte se slupkou, v každém případě je zbavte klíčků a odřízněte zelené části. Pro maximální uchování prospěšných látek je důležité, abyste brambory krájeli na větší kusy a zároveň rovnoměrně. Slupku můžete odstraňovat klidně jen u starších brambor.

Zásadní chyba při vaření brambor

Mnozí napustí kastrol studenou vodou a při krájení brambory ihned hází do připravené vody. Možná je to pro někoho jednodušší, ale pokud je budete dávat až do horké, zkrátíte tím tak dobu vaření a zlepšíte jejich chuť. Nakonec nezapomeňte přidat do vody špetku soli a kmín.

Přidejte k bramborám trochu mrkve

Mezi brambory do hrnce vložte pár kousků nakrájené mrkve a máte vystaráno! V mrkvi se totiž vyskytuje betakaroten, který částečně ochrání brambory před ztrátou vitaminu C, jenž je velmi důležitý pro naše tělo. Jako bonus mrkev zajistí vařeným bramborám mnohem lepší chuť.

Vařte tak akorát

Nyní přichází velmi důležitá část, která se odvíjí od těch předchozích. Jestliže nakrájíte brambory na větší kusy, pak je budete muset vařit o něco delší dobu. Většinou však stačí 15 až 25 minut vaření pod pokličkou. Průběžně brambory kontrolujte pomocí vidličky.

