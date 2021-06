Jak správně uvařit brambory? Většina lidí to vlastně netuší

Nakrájet na co nejmenší kousky, hodit do hrnce se studenou vodou, osolit a nechat probublat. Vaříte takto brambory? To děláte chybu. Většina zdraví prospěšných látek se totiž vylouhuje do vody a také se ztrácí lahodná chuť zeleniny. Jak správně uvařit brambory?

Prospěšné látky v bramborech

Brambory jsou skvělou a oblíbenou přílohou. Konzumujeme je v několika podobách od kaše po šťouchané nebo jen s máslem a petrželkou. Málokdo však ví, že jsou také cenným zdrojem zdraví prospěšných látek, především vitamínu C, který je však rozpustný ve vodě. Vaříte-li brambory ve slupce a v celku, zůstane v nich 90 % obsahu tohoto důležitého vitamínu. Oloupané brambory mají 80 % původního vitamínu a nakrájené a oloupané pouze 20 %. Brambory však obsahují také vitamíny řady B a minerály jako hořčík, železo, zinek, mangan a draslík.

Brambory jsou skvělou a oblíbenou přílohou. Zdroj: Denis Pogostin / Shutterstockc.om

Varný typ brambor

Odrůdy brambor se dělí podle varného typu. Pro přímou konzumaci existují 3 typy označené písmeny A, B a C. Brambory varného typu A jsou po uvaření tuhé a pevné, nerozvaří se, jsou slabě moučnaté. Bývají menší, vaří se ve slupce a jsou určené zejména do salátů. Brambory označené písmenem B mají polopevnou, mírně moučnatou dužinu a při varu se mírně rozsypávají. Jsou ideální jako přílohové brambory, dají se také restovat. Vaří se ve slupce. Třetím typem jsou brambory určené na kaše. Obsahují nejvíce škrobu a rozsypávají se. Ideální jsou také k přípravě bramborového těsta. (Zdroj: https://fresh.iprima.cz/jak-na/varne-typy-brambor-vite-z-ceho-uvarite-nejlepsi-skubanky-bramborovy-salat-snu)

Jakou vodu použít

Jak jsme již naznačili, brambory by se měly vkládat až do vroucí a osolené vody. Použít můžete také kmín. Horká voda zkracuje dobu vaření brambor, čímž se zachová nejvíce vitamínu C.

Jak brambory vařit

Jakmile voda vře, vložte do nich brambory. Vybírejte si velikostně podobné hlízy, aby se doba vaření zbytečně neprodlužovala. Hrnec nechte ohřívat na největším plameni. Ten pak zmírněte, seberte pěnu a nechte pod pokličkou probublávat. Pokud vaříte brambory v celku, budu hotové za přibližně 10 min. Po uplynutí doby si vyberte největší hlízu z celé party a zkuste vidličkou, zda je již uvařená. Vodu ihned slijte a nenechávejte v ní brambory ohřívat. Zbytečně se tak ztratí prospěšný vitamín C. Také hrnec nepřiklápějte pokličkou, hlízy by zlojovatěly. (Zdroj: https://www.vareni.cz/magazin/rady-pro-spravne-vareni-brambor/)

Chcete z brambor „vyždímat" co nejvíce prospěšných látek a nikam nespěcháte? Uvařte je na páře. Zdroj: Kondoruk / Shutterstock.com

Brambory vařené v páře

Chcete z brambor „vyždímat" co nejvíce prospěšných látek a nikam nespěcháte? Uvařte je na páře. Můžete k nim přidat i další zeleninu. Pamatujte však, že v pařáku bude nutné navrstvit suroviny od nejtvrdších po měkké.

Jak uvařit brambory v páře?

Do hrnce nalijte vodu tak, aby se nedostala až k surovinám a přiveďte k varu. Na dno pařáku vyskládejte osolené menší hlízy nebo pokrájené brambory ve slupce. Přikryjte pokličkou a vařte do změknutí. Bude to trvat cca 30 minut. (Zdroj: https://babske-tipy.cz/zdravi/brambory-zdrave)