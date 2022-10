Mnoho lidí při vaření brambor vynechá důležitý krok a ničí je: Neděláte to taky?

Vaření brambor bere každý jako běžnou rutinu. Víte ale, že i vaření brambor má svá pravidla? Ano, i na přípravu brambor je recept. Chystáte je správně?

Vaření brambor každý bere jako naprostou samozřejmost, ale i taková primitivní příprava má svá pravidla. A hlavně, každý někdy s vařením začínal, vzpomeňte si na sebe. Otázek jste jistě měli mnoho a mnoho. I u té jednoduché přípravy brambor. Kolik tam dát vůbec vody? Kolik soli a kmínu? Stačí si to jednou zkusit a budete už vědět.

Loupat nebo neloupat? Jak kdy! Zdroj: shutterstock.com

Většina lidí si vaření brambor okouká od rodičů, respektive od své maminky nebo babičky. Později vlastně už o bramborách moc nepřemýšlejí a vaří je podle zaběhnuté rutiny. Myslíte si, že jste se je naučili vařit tím správným způsobem?

Rozdělení brambor

Nejspíš jste to již četli mnohokrát, ale třeba ještě při výběru brambor tápete. Takže! Podle varného typu se brambory rozdělují:

Typ A - jsou po uvaření pevné, nerozvaří se, vhodné do salátů nebo jako brambory na loupačku s máslem a solí jsou dokonalé

Typ B - když ještě nevíte, co budete vařit, sáhněte po typu B, neboť jsou takové univerzální

Typ C - moučnaté, ideálně na bramboráky, hranolky, kaši, těsto

Nikdy ne zelené

Dbejte na to, aby brambory nebyly zelené. Pokud nějakou zelenou část naleznete, důkladně ji okrájejte. Důvod je zcela prostý, protože nezralé hlízy obsahují toxický solanin, tím pádem zvažte, jestli nazelenalé nebo naklíčené brambory vůbec připravovat.

Zbavte se škrobu

Hned jak brambory zbavíte slupky, vhoďte je do studené vody. Brambory budou mít po této studené koupeli pěknou žlutou barvu a hlavně – zbavíte se částečně škrobu. Čím déle brambory v lázni necháte, tím více škrobu se uvolní. Klidně je nechte naložené ve vodě přes noc, nemusíte se ničeho obávat. Vodu poté vylijte, brambory propláchněte a vařte v čisté vodě.

Brambory se musí zalít vařící vodou. Zdroj: Profimedia

Jak je to s loupáním

Dozajista jste na článek, který se zaobíral odstraňováním slupky ze zeleniny, narazili. I u brambor je lepší slupku neloupat a konzumovat hlízy i s ní. Ale ne vždy je to možné a doporučované. Loupejte v případě, kdy brambory byly nějakým způsobem ošetřeny, například proti klíčivosti. Jestliže máte ale brambory ze zahrádky nebo farmářských trhů, jen je pečlivě omyjte a „vydrhněte“ rukou. Nejvíce vitamínů totiž uchováte v neloupaných bramborách vařených v celku.

Vždy do horké vody

Neloupané brambory by se měly zalít vroucí vodou, ale i oloupané by se měly vkládat do vařící osolené vody s kmínem. Uvádí se, že na jeden kilogram brambor by měla padnout jedna lžíce soli. Samozřejmě si dávkování upravte k obrazu svému, toto je jen všeobecné doporučení.

