Jak uvařit brambory za pár minut: Chytrý trik anglických šéfkuchařů

Potřebujete mít uvařené brambory co nejrychleji? Zapomeňte na klasické zdlouhavé vaření! Díky tomuto způsobu budete mít hotové brambory do 10 minut. Je to snadné a bleskově rychlé.

Brambory jsou zdravou přílohou plnou vlákniny, vitaminu C a draslíku, kterou můžete udělat hned na několik způsobů. Nejčastěji je však vaříme v osolené vodě okolo 15 až 30 minut. I tato doba lze o něco zkrátit, když zrovna s vařením nestíháte. Tento trik si přímo oblíbíte a brambory už jinak vařit nebudete.

Správný druh brambor

Brambory se rozdělují do tří skupin podle varného typu. Brambory s varným typem A dobře drží tvar a nerozpadnou se ani při delším vaření. Varný typ B se používá ve většině případů, kdy s brambory pracujete. S dobou vaření si musíte dát pozor hlavně u brambor varného typu C. Ty se po delším vaření rozpadnou.

Nakrájejte malé kousky

Zkrátit dobu vaření vám pomůže také mikrovlnná trouba, pokud ji vlastníte.

Jak na to, můžete vidět ve videu:

Rychlost vaření brambor záleží také na jejich velikosti. Pokud je pouze rozčtvrtíte, můžete počítat s dobou vaření až půl hodiny. Nakrájejte je proto na co nejmenší kousky. Zároveň se snažte, aby všechny kousky byly stejně veliké. Tím zamezíte případnému nerovnoměrnému uvaření.

Nejprve oloupejte brambory, nakrájejte je na menší kousky a uvařte je v lehce osolené vodě do měkka. Zdroj: profimedia.cz

Brambory do horké vody

Urychlení varu závisí ještě na jednom prostém fíglu. Když vaříte brambory, vezmete hrnec, který vám zrovna padne do ruky, naplníte ho studenou vodou a dáte na plotnu. To je ovšem chyba! Aby doba vaření byla co nejkratší, sáhněte po nejmenším hrnci a brambory zalijte horkou vodou. Může vám být velmi nápomocná rychlovarná konvice. Než brambory nakrájíte, máte vodu uvařenou v konvici.

Nezapomeňte na pokličku

Posledním krokem zbývá hrnec přiklopit pokličkou. Ovšem tady hrozí, že vám z hrnce voda přeteče. Proto nepřiklápějte pokličku úplně, ale ponechte alespoň malou škvíru, kterou bude horká pára unikat z hrnce ven. Při dodržování všech předchozích zásad budete mít brambory uvařené do 10 minut.

Brambory v papiňáku

Jak připravit brambory v multifunkčním tlakovém hrnci, se podívejte ve videu:

