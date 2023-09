Jak uvařit jídlo do 50 korun? Studenti na kolejích na to mají své tajné triky

Jíst se musí, ale kde na to člověk má vzít? Mladí studenti však našli způsob, jak i z mála si vykouzlit výživné, chutné a syté jídlo. A tady je inspirace. Bude vám na to stačit padesátikoruna.

Když má člověk hlad a v kapse pár korun, většinou padne volba na rohlíky. Jenže kdo vydrží jíst rohlíky každý den? Světlé pečivo sice zaplácne žaludek, ale tělu žádné živiny nepřináší. Navíc, výživoví poradci se shodují na tom, že právě tato levná lepková záležitost přináší konzumentům jen další kila navíc. Když ale nemůžete být jen na rohlíkách, co tedy?

Ve videu na YouTube, kanál Jana C., najdete recept na levný studentský špíz krok za krokem:

Vsaďte na zeleninu

Vařit teplé jídlo s minimem nákladů je jako plavat ve vaně. Nikdy nesmíte udělat tempo navíc a posunout si své limity. V levném vaření je to podobné – máte jen určitý budget na jídlo a s tím musíte vyjít. Co tedy kupovat? Oblíbeným artiklem méně majetných studentů z kolejí bývá kořenová zelenina, špenát nebo zelí. Jde ještě o cenově dostupné plody, které se dají dát do polévek, zapékaných pokrmů, omáček nebo salátů.

Dejte šanci těstovinám

Špagety, vrtule, kolínka… Není důležité, jaký mají těstoviny tvar, jedno je ale jasné – jde o sytou a levnou surovinu, která vás zachrání před tím největším hladem. Výhodou těstovin je jejich rychlá příprava (vaření trvá zhruba 10 minut), poměrně slušná cena a bezproblémové skladování. Výborná jsou třeba kolínka s tvarohem, špagety se sýrem, vrtule s kysaným zelím nebo těstoviny se zeleninou. Pokud je v akci tuňáková konzerva, pak není nic snazšího, než ji zamíchat do uvařených těstovin a večeře je na stole!

Zeleninová polévka

Říká se, že polévka je grunt. Zasytí a dodá tělu i potřebnou vláhu, vitaminy a minerály. Záleží na vás, jak moc dáte zelenině prostor. Pokud máte přebytek nějakého druhu zeleniny, můžete vyzkoušet krémové polévky (například z dýně, mrkve, brokolice nebo hrášku). Máte-li od každého něco, pak je nejlepší verze bramborová polévka nebo hrstková polévka co dům dal. Polévky jsou fajn, protože se dají připravovat z jednoho hrnce, nasytí a v zimě zahřejí.

Bezmasá jídla

Maso je drahé a popravdě není ani tak zdravé. Spoustu jídel může být fajn i bez něj. Maso můžete nahradit luštěninami, ale i sýrem či vejci, které jsou navíc plné bílkovin. Výborné jsou i bramborové placky (bramboráky), luštěninové placky, zapečený květák, houbové rizoto, gnocchi se špenátem nebo smetanou. Nebo jídelnová klasika – vařená vejce s čočkou, koprovkou (a bramborem) či volské oko, palačinky nebo krupicová kaše.

Ušetřete s pomazánkami

Většina peněz se utratí za "něco na chleba“ k snídani, svačině nebo večeři. Pokud se chcete dobře najíst a zároveň i trochu ušetřit, nejlepší variantou jsou pomazánky. Utopíte v nich veškeré přebytky z lednice (kousky salámů, zeleniny, natí, zbytky vajec, sýrů). Příprava pomazánek není finančně, časově ani nějak jinak náročná. Stačí přísady nakrájet, propojit sýrem nebo majonézou a je hotovo. Pokud máte možnost, můžete si udělat i větší množství pomazánky do zásoby a uchovat ji v plastovém boxu v lednici.

