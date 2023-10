Knedlíky jsou oblíbenou přílohou a také jistou vizitkou každé šikovné hospodyně. Měly by být nejen krásně nadýchané a chutné, ale na talíři i pěkně vypadat. Jak tedy uvařit houskové knedlíky, aby vám nikdy nepopraskaly?

Knedlíky jsou tradiční národní přílohou, bez které si nedovedeme představit takové pochoutky jako například svíčkovou, guláš či knedlo vepřo zelo. A není samozřejmě nad ty doma vyrobené. Přestože je jejich příprava o něco pracnější, než když pro knedlík sáhnete v obchodě do regálu, jsou vždy naprosto čerstvé a z kvalitních surovin. Byla by tedy škoda nechat v závěru knedlíky poničit, protože mají často tendenci popraskat. Ovšem už naše babičky si s touto potíží věděly rady a měly na to své vychytávky!

Jak uvařit poctivý kynutý houskový knedlík? Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Něco málo o knedlících…

Současná podoba knedlíků se od té historické dost odlišovala. Pod tímto názvem se ve starověku i středověku označovaly kuličky či šištičky z nasekaného masa, které se smažily na sádle.

Někdy kolem 17. století se do masa začala přidávat i mouka a knedlíky se pekly. O dvě století se knedlíky podávaly jako samostatné hlavní jídlo a postupně vznikaly i další verze, kdy se k jejich výrobě používala rýže a různé náplně. Tvary měly naprosto různorodé.

close info Shutterstock zoom_in V našich končinách jsou typické knedlíky ve tvaru válce, který se krájí na jednotlivé plátky.

A co současnost?

V našich končinách jsou typické knedlíky ve tvaru válce, který se krájí na jednotlivé plátky. V sousedním Německu se nejvíce servírují knedlíky kulaté a v Rakousku ve formě noků. Angličané mají své tzv. dumplings, které doplňují vývary nebo se podávají polité nejrůznějšími sirupy.

close info Shutterstock zoom_in Knedlíky vařte v páře.

Vařte knedlíky v páře

Stejně tak se vyhnete popraskaným knedlíkům, když je budete vařit v páře. Přesně tak to kdysi dělaly naše babičky. Má to hned několik výhod. V podstatě se jedná o mnohem jednodušší způsob než vaření ve vodě a knedlíky nemají tendenci se rozvařit či popraskat.

Nemusíte také zcela přesně hlídat čas. Ve výsledku není povrch knedlíku oslizlý, ale suchý a hladký. A největší bonus? Vaše knedlíky budou neodolatelně hebké a nadýchané.

Jaká je doba vaření

Celková doba vaření se vždy odvíjí od konkrétního druhu těsta i velikosti knedlíků. Klasické kynuté potřebují něco kolem 20 až 25 minut, bramborové 15 až 20 min a u plněných postačí přibližně 8 min.

Průběžně kontrolujte dostatek vody pod pařákem, aby se zcela nevypařila. Knedlíky vařené v páře už nemusíte propichovat oproti těm vařeným ve vodě. Těsto totiž nenasaje tolik vody, kterou je jinak nutné vypustit ven.

Trik se studenou vodou

Pokud se chcete vyvarovat popraskání knedlíků při vaření, začněte už ve fázi jejich tvarování. Při této činnosti dbejte na to, abyste pracovali rukama předem namočenýma ve studené vodě. Díky tomu povrch knedlíků krásně uhladíte a můžete je dát vařit. Povrch knedlíků nepopraská a zůstane ucelený a krásně hladký.

Zdroje: toprecepty.cz, aromarecepty.cz, vareni.cz