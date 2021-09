Jak správně uvařit hovězí maso? Záleží na druhu. Většina lidí to neví a chybuje

Hovězí maso některé hospodyňky nechtějí připravovat. Bojí se, že bude stále tuhé „jako podrážka". Avšak, aby bylo lahodné a rozplývalo se na jazyku, potřebuje jediné. A to je čas. Jak uvařit hovězí?

Podle Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky sní každý průměrný Čech ročně 83,2 kilogramu masa, z toho 9,1 kg hovězího. Oblíbenost tohoto druhu masa klesá ve prospěch drůbežího. Kuchaře a kuchařky odrazuje časová náročnost přípravy. Dalším faktorem je také cena. Za kvalitní hovězí si připlatíte. Pokud jste zastánci BIO nebo nechcete podporovat velkochovy, za 1 kg kližky zaplatíte přibližně 299 korun.

Na druhu záleží

Není maso jako maso. U hovězího to platí dvojnásob. Pro každý recept se hodí kus z jiné části těla zvířete. Na guláš je vhodná kližka nebo krk, k rajské omáčce se hodí hovězí karabáček, který se nachází v zadní noze nad kližkou, plec, váleček nebo spodní šál. Na silný vývar použijte hovězí kosti, jako jsou žebra, hruď, harfa nebo také oháňku. Maso pocházející z namáhané svalové tkáně je tužší. Sval s menším množstvím kolagenu naopak křehčí. Aromatické a chuťově výrazné maso pochází z nohou, hrudi, boku nebo krku. Tato svalovina vyžaduje delší tepelnou úpravu za nižší teploty, tedy vaření nebo dušení. Kýta, hřbet nebo svíčková potřebují v první fázi tzv. prudké opečení, aby se zatáhly a nevyplavila se z nich nadměrně šťáva. Toto maso je vhodné na pečení nebo grilování.

Není maso jako maso. U hovězího to platí dvojnásob. Zdroj: Profimedia.cz

Jak uvařit hovězí

Vaření hovězího masa se provádí dvěma způsoby. Chcete-li získat silný vývar, vložte ho do studené vody. Je-li vaším cílem získat chuťově výraznější a kvalitnější maso, dejte ho do vařící vody. Na povrchu se zatáhne a většina živin se v něm udrží.

Pomalu a dlouho

Připravujete-li hovězí, je nutné se obrnit trpělivostí. Lahodné vařené hovězí se totiž musí ve vodě vařit několik hodin. Aby byl vývar silný, vařte ho minimálně tři hodiny. Používáte-li tlakový hrnec, vaření se zkrátí zhruba o polovinu. Ideální teplota je těsně pod bodem varu, tedy v rozmezí od 80 do 98 stupňů Celsia.

Hovězí se musí vařit hodiny. Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Lahodné vařené hovězí maso

Dlouhým varem se z masa vyplaví většina chuťových látek a živin, které přecházejí do vývaru nebo guláše. Pokrm je tak silným a plnohodnotným hlavním chodem. Zbytek vařeného hovězího můžete podávat jako předkrm s křenovou omáčkou a chlebem nebo ho využít na přípravu tzv. trhaného. Toto maso se hodí do burgerů, sendvičů, tacos, tortill nebo do obloženého pečiva.

