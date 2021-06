Jak správně uvařit jasmínovou rýži?

Patříte mezi fanoušky voňavé a chutné jasmínové rýže, ale nikdy se vám doma nepodaří taková, jako z asijské restaurace? Nemusíte si hned kupovat rýžovar nebo se vrátit k sáčkové rýži. Zkuste pár jednoduchých triků.

Tchaj-kuo siang-mi je jedním z nejznámějších druhů rýže. Je dlouhozrnná a má jemné aroma připomínající oříšky nebo popcorn. Po uvaření je jasmínová rýže měkká, jemně lepivá a nasládlá. Někdy je zaměňována s rýží basmati, avšak tchaj-kuo siang-mi by se oproti ní nikdy neměla namáčet. Obsahuje totiž méně škrobové složky amylózy. Podává se bez oleje a soli.

Jasmínová rýže jako příloha

Jasmínová rýže je perfektní přílohou ke všem druhům thajských jídel, včetně grilovaného nebo mletého masa a kořeněného kari. Hodí se také k restované zelenině nebo k oblíbenému kung pau. Její měkká struktura naznačuje, že není vhodná ke smažení.

Jaký je poměr jasmínové rýže a vody?

Dokonalý poměr je 1 šálek suché rýže a jeden a půl šálku vody. Větší množství vody by mohlo způsobit to, že by byla zrníčka ve spodní části rozvařená a kašovitá, což mnoha lidem nechutná. Na 4 porce použijte 2 šálky jasmínové rýže a 3 šálky vody.

Jak rýži proplachovat?

Jelikož často neznáte původ rýže, jež cestovala přes půl světa, je dobré zrníčka zbavit prachu a propláchnou je. Nasypte rýži do sítka a to vložte do misky naplněné vodou. Krouživými pohyby zamíchejte. Pak vyměňte vodu. Opakujte 2-3 krát, dokud nebude voda čistá. Rýži sceďte a nechte 15 minut odpočívat.

Jak vařit jasmínovou rýži na varné desce?

Umytou rýži dejte do hrnce a zalijte ji vodou. Hladina by neměla přesahovat první článek ukazováčku. Přiveďte k varu a poté teplotu snižte na minimum. Vařte pod pokličkou 15 minut. Poté oheň vypněte a rýži nechte cca 10 minut „dojít". Jakmile zrníčka nasákly všechnu tekutinu a neplavou, je příloha hotová.

Jak často jíst rýži?

100 gramů bílé rýže obsahuje cca 30 gramů sacharidů, 2,6 gramů bílkovin a 123 kalorií. Neobsahuje však dostatečné množství vlákniny, minerálů a vitamínů jako hnědá neloupaná rýže. Každodenní konzumace bílé rýže může, podle studie zveřejněné v časopise BMC Public Health, zvýšit riziko cukrovky 2. typu. Pokud jste tedy milovníky této přílohy a rádi byste ji konzumovali denně, zkuste dát přednost neloupané natural nebo divoké indiánské červené rýži Zizania aquatica.