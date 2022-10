Chytré tipy na levné obědy pro celou rodinu: Fantastické dobroty do 100 Kč

Hledáte inspiraci na levné obědy na celý týden? Vyzkoušejte něco nového, anebo naopak oprašte staré recepty. Připomeňte si s námi několik klasik i jednoduchých novinek, které by vás možná nenapadlo uvařit. Jídla nemusí být komplikovaná, chutě vypíchne koření a třeba oblíbený dressing.

Vymýšlíte, jak levně uvařit tento týden?

V koloběhu večeří a chystání jídel do krabiček často zabředneme do stereotypu stále opakujících se stejných receptů. Na toto téma také koluje řada vtipů, které zmiňují úsměvný fakt, že na tohle nás ve škole nikdo nepřipravil.

Hledáte změnu, inspiraci, či nové nápady? Nezapomeňte, že oběd není jen maso a příloha, může to být také jídlo z jednoho hrnce, vydatná polévka, chutný salát nebo vynikající a lehoučká zapečená zelenina. Vyberte si, které pokrmy vás osloví.

Staré dobré, klasické a levné obědy

Než se vrhneme do víru novot, připomeňme si také klasiky ze šuplíku „co dům dal“. Tak se říká velmi variabilním receptům, v nichž využijete všechny možné zbytky jídel a surovin, které doma najdete.

I ze starého chleba či několika brambor můžete vykouzlit chutný slaný koláč. Zkombinujte je s kousky uzeniny, se sýry, ale také třeba s oblíbenou zeleninou či bylinkami. Aby byl koláč koláčem, zalijte přichystané potraviny směsí vajec, smetany a bylinek a za chvilku bude oběd hotový. Chcete se podívat jak na to? Konkrétní recepty najdete i na našem webu:

Další českou klasikou jsou knedlíky s vejcem. Není třeba připomínat, že i do tohoto jídla zpracujete zbytky, které ještě lednička skrývá. I když jsou klasické houskové či bramborové knedlíky s vejcem připravované nejčastěji s kouskem uzeniny a pažitkou, vyzkoušejte i další varianty. K takovým jídlům se hodí dobře i různé sýry a pokud jsou velmi výrazné, tak bohatě postačí malý kousek nastrouhat. Nezapomeňte na bylinky! Jestli máte ještě čerstvé, použijte ždibíček, ale i sušené každé jídlo provoní a ozvláštní.

Připravte knedlíky s vajíčky, je to také variabilní recept. Zdroj: Profimedia

Ze stejného šuplíku jsou také zapečené těstoviny. Děláte je? Nebo jsou to jen vaše vzpomínky z dětství. Také do tohoto jídla použijete různé zbytky zeleniny, bylinky, vejce a samozřejmě těstoviny. Klidně použijte nedojezené ze včerejška nebo uvařte čerstvé. Trápí vás nevzhledné servírování takových pokrmů? Připravte je do malých zapékacích misek. Každý strávník si ji pak může sám dozdobit hoblinkami sýra nebo bylinkam.

Zapečené těstoviny v misce vypadají moc pěkně. Zdroj: Itsra Sanprasert / Shutterstock

Levné a vydatné zeleninové polévky

Mezi velmi vydatné a lahodné polévky patří například rajská, brokolicová, ale také podzimní dýňová. Jestli se vám navíc dýně urodily na zahradě, pak určitě neváhejte a připravte si skvělou polévku z dýně. Do jejího základu dejte také různé jiné zeleniny, jako mrkev, bramboru, kousek petržele nebo celeru a cibuli, Nezapomeňte, že správný šmak dodá každé porci polévky lžíce zakysané smetany nebo jogurtu. Je to fantazie. Zde se dozvíte více:

K velmi vydatným a méně připravovaným patří také zelná, čočková nebo fazolová polévka s uzeným. Taková polévka je nejen velmi levná, ale uspokojí chutě všech v rodině. I malý kousek voňavého šťavnatého masa vykouzlí jeho milovníkům úsměv na tvářit. Kousek špeku nebo uzeného se hodí právě do těchto vydatných polévek.

Co budete potřebovat na takovou čočkovou polévku? Zhruba 200 g propláchnuté čočky, trošku oleje na smažení, najemno nakrájené dvě cibule a pórek, na kostečky nakrájené uzené maso (asi 300 g), 4 lžíce rajského protlaku (nejsou nutné), dva prolisované stroužky česneku, litr vývaru a 4 brambory nakrájené na kostičky. Aby to nebyla jen tak nějaká čočková polévka, dochuťte ji špetkou tymiánu a majoránky, přidejte jeden bobkový list, sůl pepř a kapku octa.

V hlubokém hrnci na oleji orestujte cibuli a pórek, přidejte uzené a po chvilce i protlak a česnek. Společně ještě krátce nechejte provařit. Pak přidejte čočku, koření a vše zalijte vývarem. Po 20 minutách varu přidejte brambory a pokračujte. Čočku kontrolujte, aby nebyla příliš měkká. Těsně před tím, než odstavíte hrnec z plotny, ještě polévku dosolte a okyselte octem.

Čočková polévka je levná a lze ji připravit růnými způsoby. Najděte si vlastní nejoblíbenější recept. Zdroj: Shutterstock

Těstoviny jsou levné a nezklamou

Rychlovkou mezi obědy jsou těstoviny s rajčaty. Zdá se vám to nudné? Budete překvapeni jak vynikající a docela jiné je jídlo připravené z čerstvých rajčat. Protože je navíc příprava neobyčejně rychlá, rajčata, česnek a rozmarýn neztratí svoji intenzivní vůni a chuť. Pokud si vyberete mezi těstovinami tortellini nebo ravioly, pak budete mít navíc velmi syté jídlo, které můžete vždy pozměnit jen výběrem jiného druhu.

Ideální je připravovat omáčku v hluboké pánvi či rendlíku, kam můžete později uvařené těstoviny přidat a nechat je společně s omáčkou promísit.

Na trošce olivového oleje osmahněte napřed dva stroužky podrceného česneku a za chviličku přidejte na kousky nakrájená rajčata. Pokud vám vadí slupky, pak je napřed spařte a stáhněte. Rajčata v pánvi trošku posolte, aby se začala dusit ve vlastní šťávě a rozpadla se do konzistence omáčky. Přidejte lžičku rozmarýnu a podle chuti pepře. To je vše! Takového sosu z čerstvých rajčat nemusí být lavor, jde jen o dochucení těstovin, které v omáčce určitě nemají plavat.

Přidejte uvařené těstoviny a jemně promíchejte. Servírujte horké s parmezánem nebo jiným oblíbeným sýrem.

Ravioly s náplní jsou chutné a příště můžete vybrat jiný druh. Zdroj: Markus Mainka / Shutterstock

Levná a lehká pečená zelenina

Existuje celá řada způsobů, jak péct zeleninu. Pokud holdujete bezmasým jídlům, pak je tento recept určený právě pro vás, ale také se hodí jako příloha.

Rozehřejte troubu na 220 °C. Než se vrhnete na zeleninu, připravte si bokem asi deci olivového oleje, do kterého přidáte špetku soli a jeden prolisovaný stroužek česneku.

Očištěnou zeleninu nakrájejte na větší kousky. Nebojte se použít vše, co máte rádi a je to po ruce. Hodí se brambory, mrkve, brokolice, ale také květák nebo cuketa, dýně, růžičkové kapusty atd. Kousky zeleniny nedělejte příliš titěrné, rozpadaly by se. Veškerou připravenou zeleninu dejte do pekáčku či na hluboký plech, přidejte olivový olej se solí a česnekem a dobře promíchejte.

Pečte zprudka na 220 °C zhruba půl hodiny, mezitím několikrát zkontrolujte a promíchejte. Upečenou zeleninu můžete máčet do jogurtu nebo jiného oblíbeného dipu.

Pečená zelenina je skvělý levný a lehký oběd, ale také výborná příloha. Zdroj: JeniFoto / Shutterstock