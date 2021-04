Jak nejjednodušeji uvařit jedno míchané vajíčko: Znáte trik s punčochou?

Jak uvařit míchané vejce bez toho, aniž byste museli rozklepávat skořápku? Stačí vám k tomu dvě hlavní ingredience. Fyzika a dlouhá punčocha.

Bez míchaných vajec si své ráno nedokážou představit především Britové. Jejich anglická snídaně se proslavila po celém světě. I v našich končinách se tato příprava vajec uchytila. Avšak milujeme je především s čerstvě nasekanou pažitkou a další zeleninou. Zajímavostí je, že podle článku zveřejněném v americkém časopisu Obesity patří tento pokrm mezi nejzdravější snídaně. Může za to tuk. Vědci totiž zjistili, že pokud se tučné jídlo podává hned ráno, tělo po zbytek dne lépe a rychleji tráví tuky.

Vejce jako superpotravina

Vejce obsahuje spoustu nutričně významných látek, díky kterým vašemu tělu dodáte důležité vitamíny a minerály. Ve žloutku převažují vitamíny rozpustné v tucích jako je A, D, K a E. V bílku pak najdeme vitamíny skupiny B. Vejce má také vysoký obsah železa, draslíku, fosforu a zinku. Vejce je také důležité pro děti. Ty by je měly jíst především do tří let. Jsou totiž nezbytné pro vývoj mozku a očí. Pokud hubnete, vejce rozhodně z jídelníčku nevynechávejte. Obsahuje totiž bílkoviny, které jsou hodnotnější než proteiny z masa a mléka, díky vysokému zastoupení esenciálních aminokyselin. Ty si náš organismus nedokáže vyrobit.

Tradiční „vaječina' má dvě konzistence - krémovější a tužší Zdroj: Profimedia.cz

Míchaná vejce

Míchání navíc patří mezi jeden z nejzdravějších způsobů jak vejce připravit. Tradiční „vaječina" má dvě konzistence – krémovější a tužší. Záleží na tom, jak dlouho necháte vajíčka na pánvi. Tradičně se také k míchaným vajíčkům přidává smetana nebo mléko a samozřejmě tuk. To z nich dělá kalorickou bombu. Co když ale hubnete a navíc máte pánev v myčce, jste na chatě, nebo ji jednoduše nechcete ušpinit, ale máte chuť na míchané vajíčko? Není problém. Jen si budete muset sehnat pružnou punčochu nebo alespoň sundat ponožku.

Jak uvařit míchané vejce

Co budete tedy potřebovat? Připravte si punčochu nebo delší ponožku, provázek nebo dvě gumičky, vajíčko a hrnec s vodou, kde vajíčko uvaříte. Nyní vezměte vejce a vložte ho do punčochy. Z každé strany jej ovažte provázkem nebo gumičkou, aby drželo na svém místě. Nyní punčochu chyťte na obou koncích a roztočte vajíčkem dokola a prudce natáhněte. To udělejte přibližně dvacetkrát. Výsledkem je, že se bílek se žloutkem ve skořápce promíchá. Pak stačí vajíčko uvařit natvrdo a buď ho nadrobit vidličkou do konzistence vaječiny nebo ho nakrájet a dát si ho na chleba či do salátu.

Zdroje:

www.youtube.com

https://fresh.iprima.cz/7-padnych-duvodu-proc-bychom-meli-jist-vejce