Uvařit dokonalou rýži v mikrovlnce dokáže i nešika. Povede se vždycky

Nedaří se vám vařit krásně sypkou rýži klasickým způsobem? Poradíme vám, jak na to. Zkuste ji uvařit v mikrovlnce, je to záruka kvality a zvládne to i začínající hospodyně.

Jak uvařit dokonalou rýži

Umět uvařit chutnou rýži je základem pro každou kuchařku a zároveň se jedná i o jistou dovednost. Pokud chcete dosáhnout dokonalé struktury i chuti, můžete si pořídit dnes tolik oblíbený rýžovar, anebo se naučit pár triků. Jedním z nich je vaření rýže v mikrovlnce.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Jak uvařit rýži v mikrovlnce

Nejprve vybraný druh rýže přeberte, řádně propláchněte studenou vodou a vložte ji do speciální nádoby na vaření rýže v mikrovlnce nebo do misky vhodné pro mikrovlnné trouby. Pak rýži zalijte studenou vodou, která by měla míz hladinu tak 1,5 až 2 cm nad ní. Nádobu uzavřete speciálním víkem s otvory, nebo ji přetáhněte vrstvou potravinové fólie, kterou na několika místech propíchněte.

Pokud chcete dosáhnout dokonalé struktury i chuti, můžete si pořídit dnes tolik oblíbený rýžovar, anebo se naučit pár triků. Jedním z nich je vaření rýže v mikrovlnce. Zdroj: NavinTar / Shutterstock.com

Vložte ji do mikrovlnné trouby a vařte nejprve 5 minut na nejvyšší výkon a následně dalších 7 minut na výkon poloviční. Pak misku s rýží vyndejte a nechte ji tak 5 minut ještě zakrytou. Po otevření víka rýži jemně načechrejte vidličkou nebo hůlkou na asijské pokrmy, aby se jednotlivá zrnka oddělila. Takto připravenou rýži můžete ihned podávat, anebo ji předtím ještě dochutit kouskem másla či kvalitního oleje.

Rýže se pěstuje více než 6 500 let

Rýže je druh traviny nebo obilniny, která pochází ze subtropických oblastí Asie a Afriky a za její „rodné” místo se považuje řeka Ganga. V Indii a Číně byla pěstována už před více než 6500 lety, ale v Evropě se objevila až kolem roku 1000 n. l. Na území Čech se dostala teprve kolem 16. století a v současné době se sem dováží ze subtropických oblastí celého světa. Vedle pšenice a žita je rýže nejdůležitější obilovinou světa, která poskytuje potravu téměř polovině obyvatel naší planety.

Rýžové zrno je vlastně malá obilka, jejíž velikost, tvar a barva se odvíjí od konkrétní odrůdy. Délka zrn je většinou něco mezi 5 až 12 mm a šířka mezi 2 a 3 mm. Můžete vybírat mezi krátkozrnnou, dlouhozrnnou či kulatozrnnou.

Rýže může být buď samostatnou přílohou, nebo součástí mnoha hlavních jídel. Výživově nehodnotnější je přírodní hnědá rýže (natural). Oblíbená je i loupaná bílá rýže, která je zbavena povrchových vrstev, které obsahují největší množství minerálů a vitamínů B, přesto je však nutričně bohatá a zdravá.

Proč jíst rýži? Má mnoho benefitů

Protože se jedná o velice prospěšnou potravinu pro naše zdraví, je dokonce jednou z prvních potravin, která je doporučována malým dětem. Rýže je dokonalým zdrojem sacharidů a vlákniny. Zároveň obsahuje značné množství vápníku, hořčíku, selenu, manganu, fosforu, draslíku, zinku a železa. Z vitamínů jsou zastoupeny především vitamíny skupiny B, vitamín E a K. Rýže je velice dobře stravitelná a nezpůsobuje plynatost. Je tak vhodná i pro jedince se žlučníkovou, žaludeční, či pooperační dietou, protože obsahuje slizotvorné substance.

Rýže jneobsahuje cholesterol a lepek. Zdroj: Shutterstock

Neobsahuje cholesterol a lepek a je tedy i výbornou potravinou pro všechny celiaky. Díky obsaženým látkám přispěje ke dobré kvalitě pokožky, kostí, vlasů a nehtů. Škrob v bílé i hnědé rýži se tráví a absorbuje pomalu a uvolňuje do krve glukózu, což pomáhá kontrolovat hladinu krevního cukru. Také je oblíbená pro své protizánětlivé účinky a pomáhá snižovat horečku. A pokud chcete zhubnout, je pro vás rýže ideální potravinou, protože má jen minimum kalorií.

Zdroje: www.bylinky21.eu, www.apetitonline.cz, www.rehabilitace.info