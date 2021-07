Jak správně uvařit rýži v troubě: Spolehlivý návod krok za krokem

Stává se vám, že je vaše rýže, připravovaná na sporáku, připečená na dně, nedovařená nebo naopak rozvařená a kašovitá? Nemusíte se této přílohy vzdát nebo si kupovat rýžovar. Zkuste si ji připravit v troubě.

Vařená rýže patří mezi základní recepty, které se učí každý kuchař. Dalo by se říct, že co rodina, to osvědčený postup a přidané ingredience. Někdo do rýže dává celou cibuli, další hřebíček. Někdo ji má rád sypkou, někdo zase lepivou. Některé hospodyňky ji ukládají do peřin, jiné ji nechávají „dojít" na litinové plotýnce. Možná proto raději rýži nepřipravujete. Hlavně, pokud čekáte návštěvu. Uvařit rýži je však snadné. Pokud chcete, aby byla chutná a na talíři krásně nadýchaná, zkuste ji připravit v troubě.

Proč vařit rýži v troubě

Konzistentní a jemné teplo trouby je podobné prostředí v rýžovaru. Tento postup přípravy navíc odstraňuje nehody v podobě připálené, kašovité nebo gumovité rýže. Protože je příloha zavřená v troubě, nemáte pokušení zvednout pokličku a vypustit tak drahocennou páru. Zamezíte také míchání. Vaření rýže v troubě je ideální, pokud nemáte místo na varné desce nebo potřebujete dělat něco jiného.

Jakou rýži dát do trouby

Existuje až osm tisíc druhů rýže. Pro přípravu v troubě se hodí především basmati a jasmínová. Dlouhozrnná, neloupaná basmati i po uvaření zůstává sypká. Květinově vonící jasmínová se lepí. Proto je oblíbená v asijské kuchyni. Snadno se nabírá hůlkami. Pokud redukujete hmotnost, je možné, že si budete chtít připravit celozrnnou rýži. Ta má nižší glykemický index, více vlákniny a vitamínů. Jen tak se nerozvaří. Tento druh rýže však vyžaduje delší dobu přípravy. Zkusit však můžete i parboiled, dlouhozrnnou i kulatozrnnou rýži.

Kolik rýže připravit

Pokud připravujete rýži jako hlavní jídlo, navažte si 100 g na osobu. Jako příloha vám bude stačit 60 g. Obecně platí, že plný 300 ml hrnek suché rýže stačí na 4 porce. Na dovolenou si tak nemusíte brát váhu.

Pokud připravujete rýži jako hlavní jídlo, navažte si 100 g na osobu.

Jak vařit rýži v troubě

Na 4 porce budete potřebovat 300 ml hrnek plný rýže, 2 hrnky horké vody, 1 lžíci oleje a sůl. Pokud plánujete, že si z rýže vyrobíte rizoto, můžete vodu nahradit vývarem nebo přidat další koření jako pepř, nové koření, hřebíček apod. či směs zeleniny. Máte-li skleněný pekáč, můžete využít trik na správné určení množství vody. Pokud je výška rýže např. 2 cm, voda nad ní by také měla dosahovat 2 cm.