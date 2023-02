Jak uvařit ten nejlahodnější krémový špenát? Šéfkuchař má osvědčený postup

Většina z nás již ochutnala řadu pokrmů připravených ze špenátu. Zelené lístky vypěstované v záhonku lze připravit na nespočet způsobů a mnohé jsou velmi chutné. Jak uvařit špenát? Podívejte se, jak vaří jednoduchý, ale lahodný špenát šéfkuchař Roman Paulus.

Krémový špenát podle Pauluse

Jak prosté. Krémový špenát podle Romana Pauluse není vůbec nic složitého a k přípravě určitě nemusíte mít ani speciální spotřebiče. Nicméně tyčový mixér se může hodit.

Jak připravit vynikající krémový špenát? Podívejte se, jak jednoduše i rychle Roman Paulus připravil lahodný krémový špenát. Čím se liší od běžného způsobu? Například do něj patří spousta másla!

Jsou ve špenátu rozdíly?

Příprava jídel není jen o tom jak, ale také co. U vaření záleží na tom, jaké suroviny používáme a zda dáváme přednost kvalitním čerstvým potravinám. Platí to však i u takového špenátu? Použijete-li špenát čerstvý, Paulus jej doporučuje spařit. V případě čerstvého listové špenátu však máte možnost použít vlastní či bio produkt. Tyto výrobky ekologického zemědělství by měly obsahovat mimo jiné i nižší množství dusičnanů či jiných látek.

Na trhu je dnes běžně nejen čerstvý či mražený špenát, ale i bio produkty v docela jiné kvalitě. Zdroj: Shutterstock.com / Deyan Georgiev

Jsou mražené špenáty kvalitní?

Špenátové protlaky, které testovala například redakce portálu Proženy.cz si všechny vedly na dvojku či troku, pokud bychom je známkovali jako ve škole. Všechny špenátové mražené protlaky splňovaly limity dané naší legislativou, ale redakce hodnotila také vzhled či vůni, které jsou u mraženého produktu samozřejmě velmi odlišné. Některé produkty obsahovaly zahušťovadla, ale překvapivě se ukázalo, že vysoká nebo nízká cena neznamenají lepší či horší kvalitu.

Mražený špenát nemusí být špatný a je cenově dostupný po celý rok. Zdroj: Profimedia

Nejlepší je vždy čerstvý špenát

Špenátový protlak tak rozhodně není špatnou alternativou čerstvých zelených lístků, ale ne jedničku nedopadl ani jeden.

Po desetiletí zmiňovaná chyba obsahu železa sice dělá ze špenátu zcela běžnou listovou zeleninu, která se obsahem tohoto prvku nijak nevymyká, přesto je však špenát zdravý a prospěšný našemu srdci, očím, vlasům, nehtům, kůži a podporuje i mentální zdraví.