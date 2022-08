Jak připravit a ochutit špenát z mražené kostky, aby chutnal jako čerstvý

Špenát s vejci, bramborami či kouskem masa jsou naše specialita, vaříme jej často a rádi. I když máme dnes již čerstvý špenát dostupný v obchodech po většinu roku, není důvod házet kostku zmrzlého špenátového protlaku přes palubu. Ve skutečnosti na něm není nic strašného či podivného. Když byste spařili a romixovali ten čerstvý, chutnal by docela stejně.

Mražené kostky špenátového protlaku

Možná vás to zklame, ale mražené kostky špenátu ve skutečnosti nejsou žádná hrůza. Je to prostě špenát, který je již částečně upravený. Nejsou v něm podivné přísady a ani konzervanty. Lístky nejsou celé, ale nasekané či pomleté a překvapivě právě to mu dává částečně jinou chuť, tedy odlišnou od čerstvých listů špenátu. Mražený špenát není nijak nepatřičně upravený nebo ochucený, a i váš špenát ze zahrádky bude chutnat stejně pokud jej spaříte, rozmixujete a zamrazíte.

Špenát je listová zelenina, kterou však nejčastěji vaříme z mraženého polotovaru. Zdroj: Shutterstock.com / Deyan Georgiev

Jak se vaří špenát z kostky

Špenát se nejčastěji připravuje s vejcem, bramborami, ale také s knedlíky či noky. Špenátem však můžete plnit i nesladké palačinky, které bývají v restaurací označovány jako crêpes. Takové francouzské palačinky dělané na másle a plněné právě špenátem jsou skvělým lehkým obědem a s troškou fantazie i krásně vypadají, což se bohužel nedá řídi o klasickém špenátu, jehož prezentace je, řekněme si to na rovinu, slabší.

Příprava klasického špenátu, který se obyčejně připravuje právě ze zmražené kostky, není nic náročného a postupy se mohou samozřejmě trochu lišit. Pokud však chcete špenátu zachovat maximum vitamínů a minerálů, pak si jej rozmrazte dopředu, aby mohla být jeho tepelná úprava jen skutečné zkrácená na nezbytně dlouho dobu. Přesto většina z nás vaří špenát rovnou ze zmraženého polotovaru.

Mražený špenát je typickým základem pro špenát s vajecm Zdroj: Profimedia

Klasický španát z mraženého základu

Obyčejně začíná příprava špenátu osmahnutím cibulky. Jelikož cibule je skutečně základ a dodává plnou chuť většině jídel, určitě s ní nešetřete. Chcete-li mít špenát vyvoněný a lahodný připravte cibulku na másle či ghí. Jestliže máte radši česnek osmahnutý, pak jej přidejte nyní, ale je také možné vmíchat utřený česnek do špenátu během vaření.

Na pěkně růžovějící cibulku přidejte špenát. Nechejte dostatečně provařit a přimíchejte vajíčko. Osolte, opepřete, můžete přidat také muškátový květ nebo trošku bílého pepře. Pokud vám vadí, že je špenát řídký můžete jej poprášit troškou strouhanky nebo jen špetkou mouky na spojení, ale v podstatě to není nutné, určitě ne na chuť.