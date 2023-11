Těstoviny jsou prima věc. Jsou levné, syté a uvaří se coby dup. Umíte je připravovat jako Italové?

Těstoviny jsou pro Italy národní chloubou. Proto velmi špatně snáší, když se v jiných zemích připravují trochu „na divoko“. V Čechách se třeba říká, že při vaření těstovin je potřeba použít velké množství vody. Podle rodilých Italů to vůbec není potřeba. Daleko důležitější než „topit“ nudle v hektolitrech vody je promíchání těstovin na začátku varu. Dalším „českým nešvarem“ je přilévání oleje do hrnce s vodou, ve které se těstoviny vaří. Jistě, záměr je hezký – zamezit tomu, aby se k sobě nelepily. Ovšem v praxi to tak vůbec nefunguje! Olej se většinou drží na hladině, takže žádné zázraky čekat nemůžete. Navíc mastné nudle se velmi špatně propojují s omáčkou, takže ve výsledku si spíš uškodíte.



Autor videa – The Happy Foodie“ vám poradí, jak uvařit těstoviny po itlasku. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Techniky vaření těstovin

Italové vaří těstoviny na osm způsobů. První (tradiční) se jmenuje „express“, kdy se nudle vaří ve slané vroucí vodě zhruba 8 minut. Pak se slijí a následující dvě minuty se povaří na pánvi s hotovou omáčkou, aby se chuťově propojily. Dalším oblíbeným způsobem přípravy je vaření těstovin v tlakovém hrnci. Zkuste to také: Naplňte tlakový hrnec studenou vodou s ½ cibule, kterou jste nakrájeli na plátky. Přihoďte ještě 1 stroužek česneku, 1 lžíci olivového oleje. Jakmile voda začne vřít, přidejte do ní 3 větší nakrájená rajčata, sůl a 200 g těstovin. Zhruba po deseti minutách se přebytečná tekutina vyvaří a výsledkem je hotová těstovinová směs. Tu pak stačí zakápnout olivovým olejem a dochutit čerstvou bazalkou a sýrem pecorinem.

close info Profimedia zoom_in Podle Italů není potřeba těstoviny vařit ve velkém množství vody.

Risottata podle rizota

Jak už název napovídá, jde o postup kopírující přípravu rizota. Můžete ho uplatnit třeba u omáček s vodovým základem, které v kombinaci se škrobem vytvoří zajímavou strukturu a krémovitý vzhled. Ale pozor – tato technika není vhodná pro široké dlouhé nudle a omáčky, které obsahují emulzifikátor, například obyčejné slepičí vejce. Nehodí se ani pro husté omáčky typu bešamel, protože v hutné konzistenci hrozí, že se těstoviny nedovaří!

close info Profimedia zoom_in Na správně uvařené těstoviny přilne omáčka okamžitě.

Metoda pasivního vaření

Pravý Ital vám řekne, že těstoviny nemusíte vařit ve vroucí vodě. Docela jednoduše se dají připravit při teplotě 80 °C. - Jak na to: Hrnec naplňte vodou a vařte do té doby, než obsah začne vřít. Pak vypněte plamen a do horké vody nasypte těstoviny. Nechte je tam 8 minut a poté je zceďte a promíchejte s přísadami.

close info Profimedia zoom_in Těstoviny povařte v horké vodě.

Restování nudlí

Těstoviny získají intenzivnější chuť, když je před vařením orestujete. Jde o postup, který se využívá u specifických druhů těstovin jako je třeba fregola sarda. Restování probíhá jednoduše: Malé kuličky rozprostřete na plech a pečte ve vyhřáté troubě na 160 až 180 °C. Nakonec se vaří v omáčce nebo horké vodě. Chutnají skvěle!

Zdroje: www.jidloaradost.ambi.cz, www.recepty.cz