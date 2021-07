Jak správně uvařit tureckou kávu? Většina Čechů to vůbec neumí

V našich končinách turka pili celé generace, dokud se nezačaly objevovat kávovary, instantní káva nebo francouské presy. Samozřejmě, že bylo možné filtrovat nebo použít varnou konvičku, která sedlinu oddělila od nápoje. Nicméně turek vládl českým kavárnám a restauracím desítky let. Víte, jak vaří turka Turci nebo Arabové, díky nimž se káva rozšířila do Evropy?

Turek našich prarodičů

Lžičku nebo dvě mleté kávy i cukru na dno a zalít vroucí vodou. Snad ještě zamíchat a dolít malý kousíček. Tak mě babička učila připravovat černou kávu čili turka, jehož příprava byla rituálem každého odpoledne u prarodičů.

Způsob, který je typickým především v Čechách a na Slovensku, je rozhodně nejjednodušším. Nicméně není zdaleka nejideálnějším z mnoha důvodu.

Cesta turka do Turecka

Káva, jež má původ v Etiopii byla berberskými obchodníky distribuována dál somálským mořeplavcům a ti ji rozšířili především do Arábie, konkrétně oblasti dnešního Jemenu. V celé Arábii se stala tradičním nápojem, spojeným s mnoha kulturními rituály a zcela se vpila do způsobu života místních obyvatel. Z této oblasti doputovala dál na sever do Turecka a odtud už měla nakročeno do Itálie, kam se dostala okolo roku 1600. O 45 let později ji ale papež Klement VIII zakázal, protože šlo o nápoj muslimů, a tak první evropská kavárna v Římě neměla dlouhého trvání.

Příprava turka není jen jedna

Zázračný povzbuzující nápoj se připravuje různými způsoby. I obyvatelé Arabského poloostrova se domnívají, že správný způsob je jen ten z jejich oblasti. A tak se nedivte, že i když budete bezchybně ovládat přípravu kávy v džezvě, nezavděčíte se všem. Někde se používá koření, některé beduínské kmeny vaří kávu s mlékem, jinde mají rádi pěnu se stopami mleté kávy.

Příprava kávy tradičním „tureckým“ způsobem s pomocí džezvy není náročná Zdroj: Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock.com

Jak uvařit turka v džezvě

Příprava kávy tradičním „tureckým“ způsobem s pomocí džezvy není náročná, ale rozhodně se liší o typicky českého způsobu.

V Turecku a Arábii se na přípravu používá velmi jemně mletá káva, většinou 100% Arabica, svařená vždy s cukrem. Právě proto se vás obsluha zeptá, zdali si přejete cukru hodně nebo málo. Obvykle také ochucena špetkou koření jako jak kardamom nebo skořice.

Na turka připravovaného v džezvě si připravte velmi jemně mletou kávu, cukr, vodu a případné koření.

Do džezvy nalijte vodu, přidejte cukr i kávu a rozmíchejte. Až poté postavte na oheň. Nechte kávu vzkypět a sundejte ji ze sporáku. Po chvilce ji opět vraťte na plotýnku a opakujte. Turecká káva se nechává vzkypět minimálně dvakrát, ale také třikrát nebo čtyřikrát.

Hned při prvním pokusu zjistíte, že není možné džezvu naplnit až po okraj. Pokud pijete z větších šálků pořiďte si velkou džezvu. Džezvy jsou k dostání v různých velikostech, tvarech i s použitím rozdílných materiálů. Mohou být velice zdobné, to jsou především ty plechové, nebo naopak moderní nerezové s čistými jednoduchými liniemi.

