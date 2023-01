Jak uvařit uzené maso: Většina lidí to neumí a úplně zničí jeho chuť

Uzené maso s čočkou patří mezi oblíbené novoroční pokrmy. Podle šéfkuchařů spousta lidí tuhle „lahůdku“ však připravuje chybně. V čem je tedy „háček“?

Nejde ani tak o to, jak uvařit čočku (na tom se snad ani nic zkazit nedá), ale spíše jak připravit uzené maso. To má mimochodem původ už v hlubokém pravěku, když naši předkové podobným způsobem upravovali svoji kořist z lovu.

Největší boom téhle úpravy masa ale nastal až v 17. století, kdy se to v dobových kuchařkách hemžilo recepty na uzené vepřové maso. Ale nejen na to. Udily se plece, zvířecí hlavy a jazyky. Člověk by si řekl, že po tak dlouhé „praxi“ se Evropané poučili, jak správně připravovat uzené. Ale zdání klame.

Dva typy uzeného

Dnes je sice uzené maso spíše okrajovou součástí našich jídelníčků. Ale jsou příležitost, kdy se prostě bez uzeného neobejdeme. Pokud chcete mít na Nový rok opravdovou uzenou lahůdku, vyberte si vhodný typ uzeného masa a upravte ho tím správným způsobem.

V obchodě narazíte na dva typy uzeného masa. První variantou je uzené, které se musí před podáváním ještě uvařit. Druhým typem je uzené už tepelně zpracované. To můžete s klidným svědomím servírovat jak studené, tak „ohřáté“ ve vodě nebo v páře.

Libové uzené maso je lahůdka. Zdroj: Profimedia

Vaření uzeného v tlakovém hrnci

Pokud potřebujete maso vařit a ne ohřívat, zvolte si k tomu tlakový hrnec. Je to rychlejší a vodu, která vznikne po vaření, můžete využít na polévku.

Jak na to: Maso opláchněte, vložte do tlakového hrnce a zalijte studenou vodou tak, aby bylo ponořené. Pak k němu přidejte tři bobkové listy, nové koření, pepř, česnek, cibuli a kmín. Uzené vařte zhruba 45 – 60 minut. Vývar slijte a dejte jej stranou (například na zítřejší polévku) a uzené zalijte novou studenou vodou. V chladné lázni ho nechte odočívat pět minut, aby se dostatečně „zatáhlo“. Poté ho vytáhněte a upravte dle potřeby. Uzené výborně chutná nejen s čočkou, ale i s bramborovou kaší nebo klasicky s chlebem a hořčicí.

Tepelně neupravené uzené potřebuje pořádně povařit. Ideální na to je tlakový hrnec. Zdroj: Profimedia

Příprava uzeného v klasickém hrnci

Pokud nemáte tlakový hrnec, musíte si vystačit s tím obyčejným. Nicméně i tak počítejte s tím, že vás vaření vyjde minimálně na devadesát minut. Pak už je postup totožný jako při vaření v tlakovém hrnci.

Náš tip: Podívejte se, jestli nemáte v kuchyni litinový hrnec po babičce. Je sice těžký, ale díky litině se teplo rovnoměrně rozvádí po celém povrchu, takže uzené klidně můžete vařit i na nižší teplotu nebo si ho dokonce nechat dopéct v troubě.

Ze zbytků uzeného masa můžete uvařit plněné knedlíky s cibulovou posypkou. Zdroj: Profimedia

Extra tip pro šetřílky

Pokud vám po silvestrovské oslavě zbyde uzené, můžete si z něj připravit francouzské brambory nebo knedlíky sypané smaženou cibulkou a uzeným. Rodina bude nadšená.

Na skvělý recept, jak na to, se podívejte ve videu:

