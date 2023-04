Jak dlouho vařit vajíčka natvrdo? Je to úplně jinak, než si většina lidí myslí!

Připravte si velikonoční koledu a uvařte pro koledníky vejce natvrdo. Poradíme vám, jak je připravit správně jako profesionál. Jak uvařit vajíčka natvrdo?

Vařená vajíčka v ošatce k Velikonocům prostě patří a jedná se nejen o nádhernou výzdobu stolu, ale i o odměnu pro koledníky. Někdo je nechává čistá, jiní je dekorují pomocí mnoha různých metod. V každém případě byste je však měli mít správně uvařená, aby si na nich bylo možné i pochutnat.

Jak uvařit vejce vám poradí šéfkuchař Roman Paulus v následujícím videu:

Vejce nejen jako symbol Velikonoc

Jak správně uvařit vejce natvrdo je dobré vědět nejen v období Velikonoc, ale po celý rok. Hodí se totiž do mnoha pokrmů a někdy jsou i přílohou hlavních jídel. Vzpomeňte třeba, jak obohatí vařenou čočku nebo koprovou omáčku. A často jsou také součástí sýrových a masových rolád. Byla by škoda mít vajíčka vařená tak, abyste přišli o jejich správnou konzistenci a výslednou chuť.

Nedávejte vejce nikdy do studené vody, ale vložte je do ní až ve chvíli, kdy se začne vařit. Zdroj: profimedia.cz

Záleží už na skladování

Vajíčka vždy uchovávejte v chladu, a tedy v ledničce. Přestože jsou její dveře často vybaveny speciálními držáky na vajíčka, raději je ukládejte do zadních částí vnitřního prostoru, kde je stabilní teplota. Nejlepší teplota je okolo 5 až 8 °C. Vajíčka ukládejte vždy špičkou dolů, protože na širším konci se nacházejí póry, kterými vejce přijímá kyslík. Vždy je dobré vejce spotřebovat zhruba do 3 týdnů od snášky.

Přesný čas je nezbytný

Pro někoho může být problém vychytat u vařených vajec požadovanou konzistenci. Pokud však dodržíte pár pravidel, a hlavně správný čas, dokážete uvařit nejen vejce natvrdo, ale i naměkko a na hniličku. Stačí hlídat hodinky. Bílek i žloutek totiž reagují na teploty jinak, a proto se musí vařit po určitou dobu, aby měly vždy požadující a ideální texturu.

Pokud chcete mít jistotu, aby při vaření opravdu nepopraskaly skořápky, přidejte do vody buď lžíci octa, nebo špetku soli. Zdroj: Profimedia

Jak uvařit správně vejce natvrdo?

Především se vyvarujte jednoho z největších prohřešků. Nedávejte vejce nikdy do studené vody, ale vložte je do ní až ve chvíli, kdy se začne vařit. Aby vám nepraskla, vyndejte je před použitím nejméně hodinu z lednice. Když je budete dávat vařit, měly by být v pokojové teplotě.

Pokud chcete mít jistotu, aby při vaření opravdu nepopraskaly skořápky, přidejte do vody buď lžíci octa, nebo špetku soli. Bílky se srazí a nevytečou. Vejce natvrdo nechte vařit maximálně 10 až 15 minut. Jakmile byste je nechali vařit delší dobu, žloutky by měly nazelenalý okraj.

Žloutek i bílek musejí být plné chuti

Pokud chcete dosáhnout úspěchu a připravit dokonalá vejce natvrdo, chce to jen přesnost a důslednost. Pak snadno dosáhnete takové konzistence žloutku i bílku, jaký si přejete mít. Prvotřídní žloutek by měl být měkký a krémový. Pak už záleží jen na vašm požadavku, jestli chcete docílit spíše žloutku tekutějšího nebo tvrdšího.

