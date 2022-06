Chytré triky šéfkuchaře, jak uvařit žloutek: Dokonale žluťoučký a vařený akorát

Patříte mezi milovníky vajíček a chcete je mít připravené se stejnou precizností jako z luxusní restaurace? Osvojte si pár základních pravidel a triků, jak je správně uvařit, aby vám byl odměnou žloutek v požadované a lahodné konzistenci.

Vajíčka nejsou jen jedním z nejoblíbenějších snídaňových menu, ale mnozí si je dají rádi k svačině, obědu nebo i večeři. Nejenže se jedná o velice chutný pokrm, ale vejce jsou i významným zdrojem bílkovin, vápníku, vitamínů A, B6 a D a mnohých dalších minerálů.

Vejce jsou základem každé kuchyně

Způsobů, jak tuto surovinu chutně připravit, je nespočet. Od vařených vajec s různou konzistencí, až po kulinářské specialitky v podobě nazdobených omelet a různých slaných delikates. Základem je umět je správně uvařit, aby byly opravdovou pochoutkou.

Kolik minut je potřeba vejce vařit, abyste dosáhli dokonalého žloutku? Zdroj: profimedia.cz

V čem tkví tajemství úspěchu?

Připravit dokonalé vejce může být mnohem větší věda, než se na první pohled zdá. Chce to ale jen přesnost a důslednost. Stačí dodržovat pár správných postupů a velice snadno docílíte žloutku přesně takového, jaký si přejete mít. Perfektní žloutek je měkký a krémový. Pak už záleží jen na vašich preferencích, jestli chcete docílit spíše žloutku tekutějšího nebo tvrdšího. A to vše záleží na správném čase.

Proč je čas důležitý?

Za vším stojí dvojí konzistence vajec. Bílek i žloutek reagují na teploty jinak, a proto se musí vařit po určitou dobu, aby měly vždy požadující a ideální texturu.

Co udělat, aby nepopraskala skořápka

Pokaždé, než vejce začnete vařit, vyndejte je předem z lednice alespoň na 1 hodinu, aby se dostaly na pokojovou teplotu. Zmírníte tak teplotní šok a riziko popraskání v horké vodě. Chcete si být jisti, že vám vajíčka při vaření opravdu neprasknou? Přidejte do vody buď lžíci octa, anebo špetku soli. Bílky se v obou případech srazí a nevytečou.

Přesné vaření je nezbytné

Není od věci využít kuchyňského budíku, který vám ohlídá správný čas. Podle toho, jaký typ vejce chcete mít na talíři, si zvolte odpovídající dobu, a to od začátku doby varu. Na vaření vajec je lepší používat menší kastrůlek a vždy studenou nebo vlažnou vodu, která se bude postupně zahřívat. Kdybyste vajíčka vložili do vroucí vody, nemusela by ustát prudký teplotní šok, přestože mají pokojovou teplotu.

Každé vejce má svůj čas

Vejce naměkko vařte po dobu 2 až 3 minut. Správně uvařené vejce by mělo mít téměř tuhý bílek a prohřátý tekutý žloutek.

Vejce nahniličku vařte 4 až 7 minut. Po uplynutí této doby bude mít vajíčko naprosto tuhý bílek s krémovým žloutkem.

Vejce natvrdo nechte vařit 10 až 15 minut. Pokud budete vejce vařit déle, žloutky budou mít nehezký nazelenalý okraj. Pamatujte, že každá minuta se počítá!

Po dosažení přesného časového úseku vejce vyndejte a ihned ponořte do studené vody, nejlépe i s ledem. Zdroj: profimedia.cz

Po uplynutí lhůty do ledové lázně

Po dosažení přesného časového úseku vejce vyndejte a ihned ponořte do studené vody, nejlépe i s ledem. Vejce se tak okamžitě zchladí a nebude ještě „docházet“. A navíc se vám bude lépe zbavovat skořápky. S loupáním vždy začněte u špičky, kde bývá vzduchová bublina.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.fresh.iprima.cz, www.lifee.cz