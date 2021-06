Jak správně vařit čočku, aby byla chutná a nenadýmala. Většina lidí to neumí

Cibuli, zelí, fazole či čočku máme zafixované jako nadýmavé potraviny, proto se jim dost často vyhýbáme. Je to ale škoda, protože jsou zdraví prospěšné. Třeba taková čočka, když se správně připraví, vůbec nadýmat nemusí. Přinášíme vám postup, jak toho docílit.

Luštěniny by měly patřit mezi nedílnou součást vašeho jídelníčku. Většina lidí se je však bojí jíst, aby neměli nafouklé břicho a netrpěli plynatostí. My se dnes podíváme na to, jak připravit čočku, aby nenadýmala.

Čočka i ostatní luštěniny obsahují velké množství vlákniny, která je skvělým pomocníkem při hubnutí. Také je plná minerálů a bílkovin, tudíž ji vaše tělo ocení. Naučte se ji správně vařit, ať si ji můžete dát kdykoliv na ni budete mít chuť.

Pokud si myslíte, že můžete jíst jen červenou čočku, protože nenadýmá, mýlíte se, když správně připravíte tu klasickou, splní úplně stejný účel. Dejte si však pozor na několik věcí.

Při vaření čočku nesolte

Důkladné propláchnutí ve studené vodě je základ

Je důležité ji pořádně propláchnout ve studené vodě a na minimálně pět hodin namočit, ideálně ale přes noc. Vodu z čočky pak ráno vylijte a ještě jednou ji propláchněte v čisté. Je to velmi důležité. Z čočky se totiž uvolňují puriny, které způsobují nadýmání, a když ji pořádně opláchnete, zbavíte se jich a můžete pak tuto luštěninu bez starostí konzumovat.

Čočku vařte tak, že vodu v hrnci přivedete i s luštěninou k bodu varu a z hladiny odstraňte nežádoucí pěnu. Poté ji schlaďte sklenicí vody a tento postup zopakujte dvakrát. Pokud si chcete ulehčit práci, vařte čočku v papiňáku. Tam se luštěnina skvěle povaří a zbaví přebytečných purinů.

Další správnou volbou je pasírování, abyste ji zbavili slupek. Stačí k tomu hrubší sítko. Sice bude výsledkem nevzhledná kaše, ale vám jde přeci o chuť a ne o vzhled.

Nesolte a použijte majoránku, kmín či tymián

Při vaření čočku nesolte, přidejte raději majoránku, kmín a tymián. Tyto druhy koření přispívají tomu, aby byla stravitelnější. Párek nebo vajíčko lze také zaměnit za zdravější vařenou zeleninu.

Čočka, když se správně připraví, vůbec nadýmat nemusí

Luštěniny jsou přirozeně bezlepkové, mají je tedy v oblibě celiakové a jejich glykemický index je nízký, proto si na nich často pochutnávají i diabetici a lidé, kteří chtějí shodit nějaké to kilo pomocí redukční diety.

Přece jen existuje skupina, které byste čočku ani jiné luštěniny dávat neměli, jde o děti. Trávení luštěnin je totiž poměrně náročné, proto byste je do jejich jídelníčku měli zařadit až po prvním roce života. To už mají natolik silná a vyvinutá střeva, že si s trávením takového jídla hravě poradí. Začněte však čočkou červenou, ta je přeci jen nejstravitelnější.