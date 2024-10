Fazole jsou skvělou potravinou, po kterých ale často dochází k nadýmání. Při správné přípravě však lze tomuto nepříjemnému efektu snadno předejít. Vyzkoušejte osvědčené triky od zkušených kuchařů, které vám zaručí, že fazole budou jemné, měkké a bez nežádoucího nadýmání. Není na tom nic těžkého!

Tato luštěnina má vysoký obsah bílkovin, vlákniny a minerálů, pro které je velmi prospěšná pro zdraví. Fazole zároveň dodají tělu vysokou dávku energie, aniž by obsahovaly cholesterol či vysoké množství tuku. Zařaďte je proto zpět do svého jídelníčku beze strachu z nadýmání! Stačí je umět správně připravit, načež si jejich chuť přímo zamilujete.

Jak rychle uvařit červené fazole v tlakovém hrnci můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Ceskerecepty:

Zdroj: Youtube

Namáčení přes noc

Abyste zamezili nepříjemnému nadýmání po konzumaci fazolí, je důležité jim věnovat pozornost ještě před jejich vařením. Fazole je totiž potřeba namáčet alespoň 8 hodin, nejlépe však přes celou noc. Pro namáčení použijte dostatečné množství vody, protože ji fazole částečně nasají. Pokud to bude možné, jednou až dvakrát za dobu namáčení vodu slijte a napusťte novou. Zbavíte ji tak nadýmavých látek, které fazole uvolňují.

close info profimedia.cz zoom_in Fazole zalijte dostatečným množstvím studené vody a nechte je namočené v pokojové teplotě.

Vaření bez soli

Po uplynulé době namáčení fazole slijte, důkladně propláchněte a v čisté vodě je dejte vařit. Na mírném ohni poté vařte fazole až do změknutí. Během vaření je důležité fazole průběžné kontrolovat, jelikož se na povrchu může začít tvořit pěna, kterou je potřeba odstranit. V žádném případě nepřidávejte k fazolím sůl, poněvadž by slupka na fazolích ztvrdla a nezměkla ani po dvou hodinách vaření.

Bylinky proti nadýmání

Místo soli ovšem můžete během vaření přidat bylinky a koření, které nejenže účinně sníží nadýmací účinky fazolí, ale také zlepší jejich chuť! Mezi nejoblíbenější patří bobkový list, kmín, majoránka, tymián, fenykl, bazalka a saturejka. Stačí je pouze vložit do hrnce k fazolím již na začátku vaření, aby se jejich chutě mohly dostatečně rozvinout a proniknout do fazolí.

close info Julia Sudnitskaya / Shutterstock zoom_in Při vaření fazolí s bylinkami získá luštěnina naprosto dokonalou chuť.

Použití tlakového hrnce

Tlakový či pomalý hrnec je skvělým pomocníkem pro rychlé a efektivní vaření fazolí. Díky vyššímu tlaku a teplotě fazole změknou mnohem rychleji než při vaření v klasickém hrnci. Namočené a opláchnuté fazole proto vložte do tlakového hrnce, přidejte čerstvou vodu a koření dle chuti, hrnec uzavřete a vařte podle pokynů výrobce, obvykle kolem 20 až 30 minut. Po ukončení vaření nechte tlak přirozeně klesnout, než hrnec otevřete. Fazole budou jemné, měkké a plné chuti.

Podávání uvařených fazolí

Uvařené fazole jsou velmi univerzální a lze je využít v mnoha pokrmech. Můžete je přidat jak do polévek, kde dodají sytost a výživovou hodnotu, tak i do osvěžujících letních salátů s avokádem a rajčaty. Fazole se ale hodí i do guláše a dušených pokrmů, čímž dokonale obohatí chuť jídla. Pro vegetariány a vegany jsou perfektním základem také pro přípravu domácích burgerů nebo jako náplň do tortilly a burrita.

Zdroje: toprecepty.cz, varimesmarcelou.cz