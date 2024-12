Chcete vědět, jak vařit houby správně, aby si zachovaly nejen svou intenzivní chuť, ale i příjemnou křupavost a byly vždy zdraví neškodné? Máme pro vás hned několik osvědčených tipů!

Houby jsou oblíbenou lahůdkou! Používají se k přípravě samostatných pokrmů, ale velice častou jsou i voňavou přísadou mnoha jídel. Ať už používáte houby, které si sami nasbíráte, anebo si je pořizujete v obchodě, není od věci vědět, jak je správně připravit.

Nesprávné vaření je totiž může nejen zbytečně znehodnotit, ale stejně tak může být důvodem, který vás vystaví zdravotnímu riziku. Abyste se těmto nesnázím vyhnuli a užili si houby v jejich nejlepší formě, je důležité při jejich přípravě dodržovat několik základních pravidel.

Začněte pečlivým čištěním

Pokaždé, než houby použijete k přípravě jakéhokoliv pokrmu, je nutné je pečlivě očistit. Nečistoty odstraňte pomocí nožíku, posléze použijte jemný kartáček nebo měkký hadřík. Nikdy je nenamáčejte zbytečně ve vodě, nasákly by ji a ztratily svou jedinečnou chuť. Pak houby pokrájejte na kousky stejné velikosti.

Přestože jste si z lesa dozajista přinesli jen jedlé houby, je důležité je tepelně zpracovat.

I jedlé houby představují zdravotní riziko

Přestože jste si z lesa dozajista přinesli jen jedlé houby, je důležité je tepelně zpracovat. Je obecně známé, že jsou houby těžko stravitelné, a proto je dle zvolené úpravy nutné dodržet dobu cca 20 až 30 minut.

Nedostatečná úprava hub může způsobit zejména gastrointestinální potíže, tedy průjem a zvracení. Stravitelnost hub lze při tepelné úpravě zlepšit, když je zakápnete citronovou šťávou nebo octem.

Vaření hub ve vodě

Houby vložte do hrnce a zalijte je vodou jen zlehka, aby v ní nebyly zcela potopené. Nikdy by se neměly vařit v příliš velkém množství vody. Vařte je dle výše doporučené doby, příliš dlouhé vaření by způsobilo, že by byly rozvařené a bez chuti. Sůl dodejte až vždy ke konci vaření, houby by pustily zbytečně mnoho vody, což by opět způsobilo ztrátu chuti a textury.

Příznivci zdravého životního stylu jistě ocení způsob, kdy se houby dají připravit bez použití oleje. Lze je připravit metodou suchého restování.

Zdravé smažení bez oleje

Příznivci zdravého životního stylu jistě ocení způsob, kdy se houby dají připravit bez použití oleje. Lze je připravit metodou suchého restování, kdy je vložíte do rozehřáté nepřilnavé pánve a přiklopíte je pokličkou.

Během chvilky začnou uvolňovat vlastní šťávu, v níž se postupně podusí a dostatečně změknou. Pokud se vody uvolní větší množství, než potřebujete, odeberte poklici a nechte ji jednoduše na rozehřáté plotýnce odpařit. Pravidelně je však promíchávejte, aby se nespálily.

Smažení na másle nebo oleji

Zvolený tuk nejprve rozehřejte v pánvi a pak dodejte pokrájené houby a trochu soli. Jakmile jsou všechny obalené máslem, už je příliš nemíchejte. Zabráníte tak situaci, kdy se na sebe budou nalepovat a nevytvoří tak slepenou hmotu. Spíše je jen jemnými pohyby vařečky rovnoměrně rozložte na pánev. Jakmile se odpaří veškerá šťáva a houby ztmavnou, máte je připravené k dalšímu použití.

Vaření hub v pokrmu

Stejně tak si dejte pozor na dobu vaření hub, když je připravujete v jednom hrnci společně s dalšími ingrediencemi. Některé potřebují ke změknutí mnohem více času, něž samotné houby. V takovém případě by se z hub stala nevzhledná hmota bez chuti a náležité křupavosti.

