Uvařit dobře rýži není jen tak. Pokud s tím zápasíte, tady je trik, se kterým se vám to vždycky povede!

Podle statistik průměrný Čech sní ročně až 6,6 kilogramů rýže. Což je o 1,7 % více než v minulosti. Našinec totiž pochopil, že rýže je nejen rychle připravená, ale i poměrně zdravá příloha. A to je dobře! Rýže totiž obsahuje vitamin B a spoustu minerálních látek (zejména železo, hořčík, zinek, draslík a sodík) a říká se o ní, že je dokonce přírodním lékem na pálení žáhy. Tak toho někdy využijte.

Co druh, to jiná chuť

Na světě existuje 8000 druhů rýže, ale v Čechách je nejčastěji k mání rýže natural (hnědá), jasmínová, basmati, aborio (kulatá), carnaroli (vhodná na italské rizoto) nebo nově i bhútánská rýže, která má po vaření narůžovělou barvu.

Každý druh rýže potřebuje ale jiný čas na tepelnou úpravu. Obecně se nejčastěji vaří nebo dusí. Ale i při této banální přípravě existují pravidla, když některé z nich porušíte, změní se vám rýže na lepkavou hmotu, kterou byste ani neochutnali. Jak tedy dobře dusit a vařit rýži?

Proč je dobré mýt rýži?

„Při vaření rýže je dobré zrnka pořádně proprat, aby se zbavila přebytečného škrobu a nečistot. Díky tomu pak nebude příloha tak lepkavá,“ vysvětluje šéfkuchař a pokračuje: „Poté rýži nechte okapat a následně ji vložte do osolené studené vody.

Nezapomeňte na správný poměr, vždy platí – jeden díl rýže na dva díly vody! Jakmile obsah hrnce začne vřít, zeslabte plamen a vařte – za průběžného míchání – zhruba po 15 až 20 minutách máte hotovo!

Dušená úprava

Dušení rýže má trochu jiný scénář. Stačí, když ji propláchnete, slijete a osmažíte na oleji či másle. Ale pozor: Během restování musíte obsah míchat, jinak se vám přichytí na dno. Jakmile rýže zesklovatí, jen ji zalijete horkou vodou, do které přidáte sůl a cibuli se zapíchanými hřebíčky. A pak už jen nádobu přiklopíte a necháte rýži podusit doměkka. Po dvaceti minutách ji můžete servírovat k masu či zelenině!

Asijská vychytávka

Největšími mistry v přípravě rýže jsou ale Asiaté. Ty mají na vaření této obiloviny speciální vychytávku. Jakou? Prst! Zkuste to také a uvidíte, jak toto bezvadné kouzlo funguje… Jak na to: Nasypte rýži do hrnce a zlehka ji několikrát propláchněte vodou. Poté položte špičku prstu na povrch rýže a přilívejte vodu do té doby, než dosáhne na úroveň prvního kloubu. Poté hrnec přiklopte a přiveďte rýži k varu.

Sypká lahůdka

Jakmile obsah hrnce začne vřít, snižte plamen a nechte rýži probublávat 18 – 20 minut. Mezitím kontrolujte, jestli se voda úplně nevyvařila. Pak stačí vypnout vařič a nechat rýži pomaličku odležet. Uvidíte, jak bude krásně voňavá, sypká a chutná. Dobrou chuť!

