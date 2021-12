Jak správně vařit rýži na indukci, plynu a jak na elektrickém sporáku?

Rýže je sice velmi oblíbená příloha, ale málokdo ji umí dobře uvařit. Lidé ji většinou převaří a je z ní lepivá kaše nebo ji nedovaří, což se také nedá jíst. Na vině může být způsob, jakým ji připravujete. Jinak se totiž vaří na indukčním, plynovém i elektrickém sporáku.

Dnes se podíváme na to, jak správně uvařit rýži, a sice jak na plynovém, na elektrickém a jak na indukčním sporáku. Pokaždé je to totiž trochu jiné, a pokud chcete mít lahodnou sypkou rýži tak akorát na skus, měli byste se následujícími instrukcemi řídit.

Na indukci pozor na připálení

Velmi důležité je rýži propláchnout pod tekoucí vodou a tuto činnost opakovat, dokud nebude voda čistá. Poté ji dejte na sporák a zapněte indukci na šestku nebo sedmičku. Hlídejte, až se začne voda vařit a obratem snižte indukci na čtyřku. Pokud byste to neudělali, rýže by se vám brzy připálila. Pokud chcete jistotu, že rýže bude voňavá a bílá jako sníh, přidejte do hrnce citrón.

Na elektrice použijte velký a široký hrnec

Budete-li vařit rýži na elektrickém sporáku, máte na výběr klasické plotýnky a sklokeramickou desku. Ať už zvolíte ten či ten, vždy dbejte na to, aby byl hrnec na rýži dostečně velký a široký. Když se v něm bude moci rýže rozpínat, nebude stlačená, zůstane pěkně nadýchaná, což se samozřejmě odrazí na její chuti. K hrnci nezapomeňte najít vhodnou poklici, kterou při vaření využijte. Rýže tak bude hotová rychleji.

Jasmínová rýže se skvěle hodí pro jídla s omáčkou. Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Ani při vaření na elektřině se nevyhnete propláchnutí rýže, osolení a ideálně zakápnutí kapkou oleje. Také ji můžete provonět několika hřebíčky, trochou kurkumy či bobkovým listem. Na jeden hrnek rýže budete potřebovat cca jeden a půl hrnku vody. Plotýnku dejte nejprve na osmičku, a když se začne voda vařit, stáhněte na šestku a vařte do doby, než bude rýže hotová dle vašich představ.

Při vaření na plynu dejte na své zkušenosti

Uvařit rýži na plynu je ten největší oříšek. Plyn je totiž nevyzpytatelný a v každé domácnosti hoří jinak. Hospodyňky tedy musí dát na svou zkušenost. Samozřejmě je možné plamen zesílit, než začne voda vřít a následně ztlumit, aby se rýže nepřipálila. Obecně platí, že na plynu je rýže uvařena rychleji než na indukci či elektřině.

Není rýže jako rýže

Myslete také na to, abyste vybrali správnou rýži. Každá se totiž samozřejmě vaří jinak a je vhodná k jinému jídlu. Taková rýže Aborio má krátká a kulatá zrna, která rychle nasávají vodu a mají kašovitou strukturu. Po uvaření je měkká, používá se tedy do rizota a rýžové kaše.

Natural rýže obsahuje i velké množství slizotvorných látek, které pomáhají při střevních onemocněních a zažívacích potížích. Zdroj: Profimedia

Jasmínová rýže se zase skvěle hodí pro jídla s omáčkou. Má totiž dlouhá a pevná zrna specifické chuti i vůně. Je uvařená za pár minut a bývá dosti lepivá. Basmati rýže je sušší a nelepí. Rychle se uvaří a je poměrně univerzální. Hodí se k masům i zelenině.

Základ vaření je vždy stejný

Ať už jakoukoliv rýži vaříte na čemkoliv, základ je vždy stejný. V hrnci rozehřejte olej, vsypte do něj rýži, a když začnou zrníčka vonět, pomalu nalévejte vodu. Přidejte lžičku soli a zamíchejte. Přikryjte poklicí, snižte plamen a nechte čtvrt hodiny dusit, pak kontrolujte měkkost dle typu rýže a vlastní chuti. Že je rýže hotová, poznáte podle toho, že se voda vyvaří.

