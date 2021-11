Jak vařit těstoviny jako Ital: 8 pravidel, kterými je potřeba se řídit

Italové se na naši verzi těstovin často dívají se slzami v očích. Jejich oblíbené jídlo se v domácnostech po celém světě připravuje špatně, i když je správný způsob velmi jednoduchý a nenáročný. Jak uvařit těstoviny jako pravý Ital? Nic složitého na tom není!

Těstoviny i pizzu připravujeme často špatně

I jednoduchá jídla se dají pokazit. Všichni máme představu o tom, jak má chutnat knedlík, svíčková nebo dobrý bramborák. Jak mají opravdu chutnat italská jídla? Ať už pizza, panini nebo těstoviny, všechno se dá pokazit. A přitom připravit je správně není nikterak náročné.

Připravit těstoviny není náročné, ale i to se dá pokazit. Zdroj: MasAnyanka / Shutterstock.com

Italové mají těstoviny v malíku

Velmi mě pobavil pořad britské televize, jehož cílem bylo seznamovat diváky s původními recepty a tradiční „správnou“ přípravou pokrmů, které považujeme za klasiky té či oné kuchyně. Když pěkná italská dáma v letech představila svůj způsob přípravy těstovin, již na první pohled bylo patrné, že kvalita jejího pokrmu byla zcela odlišná od toho, co často vykouzlíme v hrnci my. Když se jí moderátorka zeptala, zda to je její způsob přípravy, Italka velmi stroze odvětila: „To je jediný možný způsob!“ Jak moc musí Italové trpět při pohledu na rozvařené špagety s kečupem!

Záleží na tom, jak vaříme těstoviny?

Proč Italové tolik nadělají s těstovinami? Protože těstoviny mají chutnat. Omáčka je jistě důležitá a ozvláštní každé jídlo, ale právě těstoviny mají být dokonalý základ, nejen cosi utopeného v omáčce. Italové také používají různé tvary těstovin v kombinaci s konkrétními omáčkami a nemají rádi změny v tom, jak by se mělo jejich „národní jídlo" servírovat.

Těstoviny patří mezi celosvětově oblíbená jídla. Zdroj: Profimedia

Uvařit těstoviny jako Ital zvládne každý

Vaříte těstoviny stejně, nebo máte vžité různé zlozvyky? Těmito kroky se řídí Italové:

Aby se těstoviny nelepily, použijte dostatečné množství vody. Na 100 g těstovin je to 1 litr vody. Vodu přiveďte k varu v dostatečně velkém hrnci. Vroucí vodu osolte. Nepřidávejte olej ani nic jiného. Vysypejte těstoviny do vroucí vody a zamíchejte. Špagety, tagliatelle nebo jiné dlouhé těstoviny nelámejte. Raději zvolte jiný tvar, pokud nechcete těstoviny namotávat na vidličku. Dobu vaření dodržujte podle pokynů na obalu. Jestli jsou těstoviny uvařené, poznáte jen po ochutnání, respektive jaké jsou na skus. I když vám příprava al dente nevyhovuje a případně vám těstovina ještě nepříjemně tvrdá, nenechávejte těstoviny rozměknout, ale vařte je jen o chviličku déle. Těstoviny mají být dostatečně pevné. Okamžitě servírujte a nechejte vyniknout těstoviny společně s omáčkou. Vychladlé těstoviny znova neohřívejte. Ať už zahřejete těstoviny jakoukoli metodou, nebudou nikdy tak dobré. Raději je použijte na jiné jídlo. Zapečte je v troubě s mozzarellou nebo zeleninou či masem.

Zdroje: https://www.independent.co.uk, https://www.thelocal.it