Jak vařit v mikrovlnce: Bleskově a bez hromady nádobí

Mikrovlnná trouba je stále vyhledávanější pomocník. A to nejen na ohřev pokrmů (či nápojů), ale i na rychlou a efektivní přípravu jídel!

Mít mikrovlnku je dnes, v době očekávající energetické krize, docela výhodné. Jednak pracuje poměrně rychle, takže ušetří váš čas, elektrickou energii i peníze. A také se díky bleskové přípravě jídlo nevysuší (jak tomu někdy bývá v klasické troubě) a vy ho dostanete na talíř šťavnaté, voňavé a plné výživných látek. A tím klady mikrovlnné trouby zdaleka nekončí. Vaření v mikrovlnce má totiž ještě jednu výhodu – spotřebovává se při něm menší množství tuku. Proto se hodí nejen pro dietáře, kteří touží nějaké to kilo zhubnout, ale také pro lidi s vyšší hladinou cholesterolu. Patříte mezi ně?

Nádobí do mikrovlnky

Jak se ale říká, nic v životě není zadarmo. I tento typ vaření vyžaduje prvotní investici, která spočívá hlavně v zakoupení speciálního nádobí do mikrovlnné trouby. Jde o specifický typ hrnců, hrnečků, misek či dóz s odolností vůči teplotám od -25 °C do 100 °C. Seženete je v kterémkoliv obchodě s domácími potřebami. V nich pak můžete připravovat pokrmy, které nevyžadují náročnou přípravu, jako jsou třeba ryby, zelenina, těstoviny. A tady je malý návod, jak na to.

Na vaření v mikrovlnné troubě je potřeba speciální nádobí. Zdroj: Profimedia

Křupavý květák a brokolice

Květák stačí rozebrat na růžičky, vložit do napařovacího košíku (košťálem do středu dózy) a napařovat zhruba 5 - 6 minut. Aby vaše květáková či brokolicová večeře byla co nejkřupavější, nezapomeňte povolit ventil na víku u dózy! Hotovou brokolici nebo květák dochuťte sýrem nebo holandskou omáčkou a servírujte buďto samostatně, anebo jako přílohu k masu.

Zelí jako sen

V případě zelí stačí hlávku očistit, nakrouhat a podlít dvěma lžícemi vody. Tepelná úprava bílého zelí vám zabere osm minut, červené zelí potřebuje o dvě minuty déle. Abyste měli pokrm rovnoměrně uvařený, je potřeba ho průběžně promíchat.

Lákavě připravená mrkev

Koupili jste si baby karotku? Dejte jí do mikrovlnky vcelku. Krájení vyžadují jen větší kusy mrkve, které mají tužší konzistenci. Odborníci doporučují abyste je nakrájeli na kolečka a podusily ve 2 – 3 lžících vody. Vaření mrkve se urychlí, když použijete poklop a občas zeleninu promícháte. Po osmi minutách mrkev odstavte a nechte dojít. Bude lahodná.

Díky rychlé přípravě si zelenina uchovává svoje výžvné látky. Zdroj: Profimedia

Brambory hotové coby dup

Aby se hlízy brambor co nejrychleji připravily, oloupejte je, propíchněte vidličkou a zabalte do ubrousku. Takto upravené je narovnejte po okraji mísy a vařte bez pokličky 10 minut. Zhruba v polovině přípravy obsah mísy obraťte a nechte dovařit a poté 5 minut odstát. Hotové brambory můžete konzumovat vcelku nebo si je naporcovat podle potřeby.

Čočka s časovou rezervou

Uvařit čočku není žádná legrace. Nicméně v mikrovlnce to jde poměrně snadno. Stačí, když luštěninu vyperete, navrstvíte do speciální nádoby a zalijete vroucí vodou. Během dvaceti minut, co se bude čočka vařit, ji zkontrolujte. Pokud se vám bude zdát tvrdá, dejte ji ještě pár minut v mikrovlnce k dobru.

Provoz mikrovlnky je šetrný a umožní vám připravit spoustu pokrmů. Zdroj: Profimedia

Silná dvojka: Hrách a fazole

Hrách a fazole mají podobný způsob přípravy. Zeleninu stačí předem namočit, vložit do nádoby, zalít vroucí vodou a vařit (za průběžného míchání) asi 30 minut. Poté nechte luštěninu odstát, a pokud je ještě tuhá, vařte ji dalších pět minut.

Dobré těstoviny

Špagety, penne nebo kolínka o váze 250 g nasypte do vhodné nádoby, přelijte vroucí vodou tak, aby byly úplně ponořeny. Přidejte sůl, kapku oleje a vařte (bez poklice a za občasného promíchání) 4 minuty. Hotové jídlo nechte další čtyři minuty odstát a poté zceďte. Použijte je jako hlavní chod nebo dobrou přílohu k masu.

Lahodné ryby

Připravit rybu je záležitostí krátké chvilky. To platí i v případě mikrovlnné trouby. Vykuchanou a vykostěnou rybu (například pražmu, pstruha nebo sivena) vložte do napařovacího košíku, tak aby byla kůží vespod. Zakápněte ji citronem, okořeňte solí a bylinkami. Pozor: u dózy s rybou nezapomeňte povolit ventil! Ryby napařujte dvě minuty a poté je podávejte se zeleninou.

V mikrovlnce uvaříte i plnohodnotný oběd. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.vareni.cz, www.zeny.cz