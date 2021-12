Jak vařit vejce: Nikdy byste neměli použít vejce přímo z lednice

Vejce jsou nezbytnou součástí naší „domácí potravinové banky“. Využíváme je jak k pečení a smažení, tak i jako rychlou a oblíbenou snídaní nebo večeří. Věděli jste ale, že byste neměli nikdy vejce vařit přímo poté, co je vytáhnete z lednice?

Každý je má rád jinak. Naměkko, nahniličko, natvrdo nebo jako volské oko či míchaná. Fantazii se meze nekladou a možností je nepočítaně. Vařená vejce jsou často ozdobou studené mísy, používáme je jako doplněk k čočce, či jako rychlou zdravou večeři, třeba s avokádem.

Jaké vejce máte nejraději? Zdroj: Autor: 13Smile / Shutterstocl

Vaření je snadné

K uvaření vejce potřebujete pouze vejce samotné, hrnec, trochu vody a trochu soli nebo octa. Sůl se do vody sype proto, aby vejce neprasklo a nevylilo se do vody. Nejen že vám tím ubyde na talíři, ale i voda se zašpiní a ze skořápky pak po uvaření vyloupnete jen nepěknou masu čehosi, co dříve vejcem bývalo. K tomu, aby vejce neprasklo ale přispěje i to, že jej do vody nedáte přímo z lednice, tedy studené.

"Když do hrnce s vařící vodou vložíte ledově studená syrová vejce, vyvoláte uvnitř té nebohé vaječné skořápky prudkou reakci," říká americká kuchařka Hill Bookerová. Reakce studeného vejce a horké vody vede právě k prasknutí skořápky. Podle Bookerové se navíc může stát, že se bílek přichytí na vnitřní stranu skořápky, což pak značně ztíží loupání vejce. A toto známe opravdu každý. Přestože víme, že pomáhá trik nechat před oloupáním vejce ve studené vodě, pomohlo by ještě více, kdyby před vařením mělo vajíčko pokojovou teplotu.

Jakkoli upravené vejce bychom neměli vařit hned po vyjmutí z lednice. Zdroj: Autor: Maxim Khytra / Shutterstocl

Jak správně vařit

Jak dlouho trvá, než se vejce zahřeje na pokojovou teplotu? Šéfkuchař Jason Smith říká, že vejce stačí vytáhnout z lednice chvíli předtím, než dáte vařit vodu. "Jakmile se voda začne vařit, vejce budou mít správnou teplotu, abyste je mohli vložit do vody."

A existuje nějaká taktika na správně uvařené vejce?

Trikem je právě 1-2 lžíce soli nebo ⅛ šálku octa, které přidáme do vody. Vejce vyjmete z lednice a až pak přiveďte vodu k varu. Jakmile voda v hrnci začne vřít, opatrně vejce spusťte do vody a nechte je vařit 12 minut. Pak hrnec přikryjte, stáhněte z ohně a nechte dalších 18 minut odstát. Když vejce vychladnou a ztuhnou, sejměte pokličku a vložte je do ledové vody. Jakmile vychladnou, můžete je snadno oloupat a servírovat.

