Kristýna Stoklásková 15. 4. 2024

V každé kuchyni se najdou nějaké ty fígle, co se předávají z generace na generaci nebo se objeví úplně náhodou a díky nim je vaření snadnější a jídlo chutnější. Třeba vaření vajec. Zní to jako hračka, že? Ale co když i taková maličkost má svá malá tajemství, jak to udělat dokonale?

Tajemství, jak uvařit vejce, aniž by prasklo, leží v použití obyčejné kuchyňské soli. Tento jednoduchý, ale účinný trik je něco, co by měla znát každá kuchařka a kuchař. Podívejte se na video Jak uvařit vejce naměkko a natvrdo, aby nepraskla: Zdroj: Youtube Krok za krokem Příprava: Vejce si připravte dopředu, aby měla pokojovou teplotu a vy jste nevařili vyndané rovnou z lednice. Naplňte hrnec dostatečným množstvím vody, aby byla vejce úplně ponořená. Tajná ingredience: Přidejte do vody jednu až dvě lžíce soli. Množství soli se může mírně lišit v závislosti na množství vody, ale v průměru stačí jedna lžíce na litr vody. Vaření: Vložte vejce do vody ještě před tím, než začnete vodu ohřívat. To pomáhá předcházet prudkým teplotním šokům, které mohou způsobit praskání skořápky. Časování: Jakmile se voda s vejci a solí začne vařit, nastavte časovač. Pro vejce naměkko vařte 4-5 minut, pro vejce na hniličko 6-7 minut a pro vejce natvrdo vařte 9-12 minut. Ochlazení: Po uplynutí vařící doby ihned vyndejte vejce z horké vody a ponořte je do studené vody. To zastaví vařící proces a ulehčí oloupání vajec. Proč sůl? Sůl ve vodě zvyšuje její bod varu, což může pomoci vejci zatuhnout rychleji a zároveň snížit pravděpodobnost prasknutí skořápky. Kromě toho, sůl pomáhá koagulovat bílek rychleji, pokud by skořápka přeci jen praskla, což minimalizuje „únik“ bílku do vařící vody. Další tipy pro perfektní vejce Používejte vejce pokojové teploty. Vejce přímo z lednice jsou náchylnější k praskání.

Vytvořte si zvyk na pečlivou kontrolu vajec před vařením. Jakákoliv mikrotrhlina na skořápce může být příčinou prasknutí. Existuje názor, že přidání octa do vařící vody pomáhá bílku ztuhnout rychleji v případě, že skořápka praskne. Tento trik můžete zkombinovat se solí pro ještě lepší výsledky. Aby uvařená vejce zůstala čerstvá a chutná, měla by se uchovávat v chladničce, ať už jsou oloupaná nebo ne. Neoloupaná vydrží bezpečně až týden, zatímco oloupaná by měla být v uzavřené nádobě nebo pod fólií a spotřebována do 5 dnů. Důležité je také vejce v chladničce nějak označit, aby nedošlo k záměně se syrovými. Zamrazit uvařená vejce se nedoporučuje, jelikož bílek může změnit konzistenci na vodnatou a gumovitou. Související články close Vaření a recepty Domácí housky podle Ivety Fabešové ze soutěže Na nože. Lepší jste nejedli video close Vaření a recepty Jedlé tyčky k čaji: K přípravě tohoto receptu M.D. Rettigové vám postačí pár minut video Zdroj: recipes.net

tag Bílek Ocet Sůl Vejce

