Jsou lahodná a zdravá. Navíc nabízejí nepřeberné množství způsobů, jak je připravit. Zapomeňte na vejce natvrdo. Uvařte si je tak, aby se vám krémový žloutek rozplýval na jazyku. Kolik minut potřebuje vejce vařené naměkko a kolik to na hniličku?

Dříve konzumace vajec nebyla příliš doporučována. Byla zahalena závojem záškodníka způsobujícího vysoký cholesterol a kardiovaskulární onemocnění. Nyní se od tohoto názoru upouští a je to tak správně. Vejce jsou pro lidský organismus skutečnou superpotravinou a navíc se z nich dají vykouzlit lahodné variace. Podívejte!

Kolik minut je správně?

Malý poklad ukrytý ve skořápce je vhodné jíst po tepelné úpravě. S délkou vaření si však můžete nádherně pohrát a každé ráno si tak k snídani dopřát vejce na jiný způsob. Nejosvědčenější je delší doba varu a vejce uvařené zcela natvrdo. Takový způsob se však hodí spíše do pomazánky nebo do salátu. Božskou manu získáte, když vejce ve vodní lázni ponecháte jen určitý čas. Jak správně uvařit vejce a kolik minut je dobré mu var dopřát v závislosti na tekutosti žloutku se podívejte na video na YouTube kanálu Řeknijak:

Na velikosti záleží

Uvařit vejce, aby měl žloutek přesně tak sametovou konzistenci, jakou potřebujete, může být trochu ošemetný úkol. Samozřejmě záleží na velikosti vajec. Vzhledem ke skutečnosti, že se prodávají vejce o velikosti S, to jsou ta nejmenší, frekventovanější jsou vejce M, což je střední velikost a ta největší nesou označení L. Asi je vám jasné, že vejce S budou mnohem dříve hotová, než větší kolegové.

close info Shutterstock zoom_in Vejce vařená natvrdo se hodí hlavně při přípravě pomazánky.

Vždy až do vroucí vody

Pokud si chcete ke snídani připravit vejce trochu jinak než natvrdo, zkuste to! Není to nic složitého. Jediné, co budete muset zapojit do práce, je minutka. Vejce vyndejte z ledničky o pár minut dřív, než je ponoříte do vody. V ideálním případě by měla mít pokojovou teplotu. Vodu v hrnci přiveďte k varu, a jakmile začne vřít, opatrně do ní vejce vložte. A nyní nastává okamžik rozhodnutí.

Pokud si chcete pochutnat na vejci takzvaně naměkko, což znamená, že bílek je tuhý a žloutek perfektně sametově tekutý, vařte od chvíle ponoru přesně pět minut. Jakmile minutka začne hlásit uplynutí doby, sejměte hrnec z plotny a okamžitě na vejce pusťte ledovou vodu, ta zabrání dalšímu srážení vejce. Vložte lahůdku do stojánku, vršek zbavte skořápky a pochutnejte si na něm jen tak s troškou soli a pepře. Skvěle ladí s lehce opečeným toustem.

close info 123rf zoom_in Tekutý žloutek a pomazánka z avokáda. Vyzkoušejte jednu z nejlepších snídaňových kombinací.

Nahniličko není věda

U vaření vajec nahniličko je postup v podstatě podobný. Liší se jen délka varu. Nahniličko totiž znamená, že bílek bude opět tuhý a žloutek polotuhý. Bude udělaný tak akorát. Ani moc, ale ani málo. Takže tato úprava je velmi vhodná pro ty, kteří mají k vejci naměkko rezervovaný postoj, ovšem drobivý žloutek jim také nic moc neříká. Vejce nahniličko nechte vařit přesně sedm minut a ani o vteřinu déle. Opět zchlaďte a oloupejte.

Křepelčí jen minutku

Vejce jsou velmi zdravou záležitostí a v případě křepelčích vajec to platí ještě víc. I proto byste je měli čas od času zařadit do svého jídelníčku. A jak dlouho vařit křepelčí poklady v případě, že si na nich chcete pochutnat ve verzi naměkko. Stačí pouhá jedna minuta!

