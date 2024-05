Možná se vám také někdy stalo, že jste dostali chuť na pečenou sladkost, ale recept vyžadoval pečlivé vážení. Jenomže váha nebyla právě na dosah, případně nefungovala. Co si v takovém případě počít? Klidně se pusťte do přípravy, suroviny snadno odměříte i pomocí obyčejných kuchyňských pomůcek.

Každý máme doma hrnky, sklenice, lžičky i polévkové lžíce. To je vlastně všechno, co potřebujete na “odvážení” toho patřičného množství jakékoliv suroviny. Koláč se určitě povede i bez váhy, můžete to zkusit třeba už dnes.

Podívejte se, jak je to snadné. Ukáže to i video na youtube od Just Get Fit:

Zdroj: Youtube

Odměřujte v běžných nádobách

Pokud hovoříme o lžicích a lžičkách, máme na mysli běžnou velikost těchto součástí jídelních příborů. To jistě odhadneme všichni, i když se na trhu dají pořídit různé velikosti či hloubka lžic. Klasika je ale klasika v obou případech.

Hovoříme-li o šálku, pak máme na mysli čtvrtlitrový hrnek na čaj, nikoliv takový, do kterého si připravujeme presso. Se skleničkami je to trochu složitější, ale mnohé mají obsah 125 ml, tedy v přepočtu o polovinu hrnku.

Na druhou stranu, budeme-li všechny suroviny odměřovat stejnou nádobou, pak jde hlavně o jejich poměr, a ten zachováme v každém případě. Jen je tady možnost, že budeme mít ve výsledku trochu více nebo méně těsta. Ale s tím si už jistě poradíme.

Sypké suroviny a jejich základní hmotnosti

Jak to tedy bude v případě sypkých surovin? Pokud je budeme “odvažovat” běžnou kávovou lžičkou, pak půjde o 4 gramy mouky jakékoliv hrubosti, ale také prášku do pečiva. Dvojnásobnou hmotnost, tedy 8 gramů, bude vážit lžička soli, po 3 gramech kakao a moučkový cukr.

Krupicového cukru se na lžičku vejde 6 gramů. Kdybychom potřebovali přece jen o trochu větší množství surovin, vezmeme si na pomoc lžíci polévkovou, kterou nabereme po 10 gramech mouky a prášku do pečiva, 12 gramů cukru a 9 gramů kakaa.

Je ale potřeba připomenout, že se jedná o zarovnanou lžíci, tedy nikoliv s kopečkem. V takovém případě by se na ni vešel i dvojnásobek zmiňovaných hmotností, ale odměřování by nemuselo být vůbec přesné.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Váhu nepotřebujete, stačí obyčejný hrnek

Měřit můžete i tekutiny

Kromě sypkých surovin potřebujeme odměřovat také tekutiny, a i v takovém případě můžeme využít výše zmíněné náčiní. Z těch nejběžněji používaných tekutých přísad budeme potřebovat patrně olej, jehož se na malou lžičku vejde 5 gramů a na tu polévkovou 20 gramů. Vody nabereme 4 gramy na malou a 18 gramů na velkou lžíci a v případě medu jde o 6 a 36 gramů.

Pro větší množství je tu hrnek

Při přípravě dezertu pro celou rodinu asi nebudete chtít odměřovat mouku a další ingredience kávovou lžičkou, proto raději sáhneme po klasickém čajovém hrnku, z jakého jsme pili už jako děti. Do něj se vejde 135 gramů hladké a 170 gramů hrubé mouky, 200 gramů moučkového a 220 gramů krystalového cukru. Kromě 245 gramů vody pak také 250 gramů mléka, 360 gramů medu a 230 gramů oleje.

Raději si to zapište

Není to jednoduché? Stačí si pamatovat (nebo raději zapsat) několik čísel a brzy zjistíte, že na ty nejčastěji odměřované suroviny vlastně už ani žádnou váhu nepotřebujete. Tak s chutí do pečení, určitě se to podaří!

