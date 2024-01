Chcete si domů z nákupu vždy přinést kvalitní a chutné maso? Poradíme vám, na co si dát pozor a jak si umět správně vybrat. Leccos je možné poznat i očima.

Pokud chcete připravovat masitý pokrm, je vždy důležité začít u správného výběru masa. Vždy by mělo být v prvotřídní kvalitě a co nejčerstvější. Dejte na rady zkušených řezníků, na co si dát při nákupu pozor a jakému masu se zcela jistě vyhnout.

Jak poznáte, že maso už není vhodné ke spotřebě? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Je to maso:

Zdroj: Youtube

Ověřený řezník

Pro nákup masa je vždy nejlepší vybírat nákup u řezníka s dobrou pověstí. Pokud tedy žádného nemáte, poraďte se s přáteli či známými a jistě dobrý tip seženete. Pokud se osvědčí, jistě už jinam chodit nebudete. Správný řezník vám vždy rád podá informaci, odkud maso pochází, jaké je jeho složení a jak se přepravovalo.

Není od věci zjistit také informaci, zda maso prošlo kontrolou.

Není od věci zjistit také informaci, zda maso prošlo kontrolou. Zvěřina či jiné nekontrolované maso může být příčinou mnoha závažných zdravotních nesnází. Například trichinelózy, která může v krajních případech vést dokonce ke smrti. Dalším zdrojem informací mohou být certifikáty kvality, maso od dodavatele s certifikátem IFS splňují požadavky na kontrolu v každé fázi výroby.

Vybírejte očima

Zkažené maso je v první řadě charakteristické svým nepřirozeně hnilobným nebo nakyslým zápachem. Mnohdy je maso zabalené, a proto je nutné vybírat i pečlivě očima. Zkušení řezníci říkají, že to však v současné době není vždy zcela jednoduché. Na trhu je mnoho barviv, že si mohou nepoctiví výrobci dovolit v podstatě cokoliv, ale zákazník to jen „očima“ nepozná. Každý výrobek má navíc své individuální znaky.

Když například uvidíte u vepřového boku nebo krkovice, že v místech mezi tučnou částí a masem je rosol, je jasné, že má daný kus masa nástřik, není tedy solený tradiční cestou a obsahuje vodu. Čím je rosol větší, tím více vody obsahuje.

Vizuální změny

U zkaženého masa je také typická změna barvy a lepkavý či oslizlý povrch. V případě, že má maso žluté, zelené, někdy i modré odstíny, půjde s největší pravděpodobností o maso zkažené. Pokud je maso ve vakuovaném obalu, jeho odstín jen lehce ztmavne, což je přirozené.

Pozor na světlo

Při prohlížení masa se nenechte oklamat nasvícenými chladícími pulty, které vás můžou snadno zmást. Červené až nafialovělé světlo totiž barvu masa zkresluje. Proto vždy vybraný balený kousek masa vždy z pultu vyndejte a prohlédněte si ho řádně na normálním světle.

Vždy je mnohem lepší koupit maso chlazené.

Chlazené nebo mražené?

Vždy je mnohem lepší koupit maso chlazené. Mražené maso uvolní po rozmražení ze svalových vláken velké množství šťávy a není ve výsledku tak chutné.

Příliš nízká cena

Pokud narazíte na maso s podezřele nízkou cenou, dozajista počítejte i s nižší kvalitou. V tomto případě je vždy lepší si připlatit. Vždy je lepší vařit z menšího kusu kvalitního masa, které bude chutné a šťavnaté. Myslete i na to, že ne každé předražené maso musí odpovídat ceně. Prostě dejte vždy na aktuální tipy svého řezníka, kterým vám vždy s ochotou poradí.

