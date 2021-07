Jak vybrat meloun: 5 ukazatelů, díky kterým ihned poznáte, že je zralý a sladký

Meloun je sladkost, meloun je svěžest, meloun je prostě nejlepší letní delikatesa plná lahodné šťávy. Jen musíte vědět, jak vybrat ten nejbáječnější a dostatečně zralý!

Konečně je tady léto a melouny jsou symbolem tohoto vytouženého období. Chutnají báječně a vždy osvěží během horkých dní. Jsou plné vitamínů, minerálů a obsahují minimum kalorií. Víte, jak poznáte správně vyzrálý meloun? Máme pro vás pár triků, jak pokaždé vybrat jen ten perfektní.

Ve skutečnosti to není nic složitého, jak se na první pohled může zdát. Sice vás to při nákupu lehce zdrží, ale ve výsledku to stojí za to! Protože si budete moci doma pochutnávat na dokonale dozrálém melounu. A navíc bude pro vaše tělo lépe stravitelný a dodá vám maximum živin.

1. Žlutá skvrna, zvaná bříško

Místo, na kterém meloun leží na zemi, je odlišné barvy. Kvůli nedostatku slunečního svitu bývá bílé či béžové. Jakmile meloun úplně uzraje, zbarví se do krémově žluté. Čím je žlutější, tím je také zralejší. Pokud je skvrna bílá nebo zelená, je to známka toho, že meloun ještě není úplně dozrálý. V případě, že je bříško malé a bledé, meloun raději nekupujte.

2. Stopka s pavučinovou skvrnou

Stopka je krásným ukazatelem zralosti melounu. Měla by být žlutá až nahnědlá. V případě, že je zelená znamená to, že meloun je nedozrálý a nebude tudíž uvnitř sladký ani červený. Kolem stopky by měla být hnědá strupovitá skvrna, která může připomínat pavučinu. To je další důkaz, že meloun bude mít lahodnou chuť. Tato skvrna je výsledkem opylování včelami v rané fázi květu. Čím je skvrna rozsáhlejší, tím je meloun sladší.

3. Černé strupovité skvrny

Většinu lidí tyto skvrny od nákupu odrazují, přestože jde o indicii, že meloun je sladký a vyzrálý. Jestliže vidíte na slupce melounu malé, tvrdé a tmavě hnědé až černé strupovité skvrny, jedná se o koncentrované vyzrálé cukry, které prosakují směrem ven z plodu. Opět známka naprosté extra sladkosti.

4. Hmotnost a velikost

Vodní meloun je až z 92 % plný vody, a proto je těžký. Hmotnost se samozřejmě liší od velikosti melounu. Při výběru zkuste potěžkat dva melouny podobné velikosti a ten, který bude těžší, bude lepší. Jestliže je meloun na svou velikost lehký, bude nejen starý a nedostatečně šťavnatý, ale může být i moučný.

5. Na meloun poklepejte

Dalším důležitým indikátorem zralosti melounu je zvukový test. Dejte si meloun k uchu a kloubem prstu na něj zaťukejte. Pokud slyšíte dutý zvuk, připomínající vodní vibrace, pak je to pro vás jasný signál k nákupu skvěle dozrálého melounu. Jestliže je zvuk neznělý, nebude chuťově dobrý, protože bude nedozrálý.

A tip na závěr?

Meloun je skvělý parťák při hubnutí, pro svůj velký obsah vody. Kromě toho má velké množství prospěšných vitamínů od A po C, také minerálů, které jsou důležité při odbourávání tuků. Antioxidanty v melounu bojují proti volným radikálům v těle, chrání buňky, podporují imunitu, zabraňují zánětlivým procesům v těle. A navíc skvěle chutná a neexistuje snad nikdo, kdo by ho neměl rád.