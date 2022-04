Umíte vybrat tu nejlepší rýži? Toto jsou ty nejlepší a nejzdravější druhy

Rýže je základní potravinou pro miliony lidí po celém světě. I u nás se rýže každodenně využívá k přípravě slaných, ale i sladkých pokrmů. Umíte si vybrat tu nejideálnější?

Rýže na milion způsobů, to by asi byl správný výraz ohledně této nutričně výrazné potraviny. Část obyvatel naší planety je na rýži zcela závislá a získává z ní nejpotřebnější látky pro svůj život. U nás se převážně připravuje ve formě přílohy k omáčkám a masu, ale oblíbenost si získává i například ve sladkých jídlech.

Jasmínová dlouhozrnná rýže je zvláště voňavá. Zdroj: Agri Food Supply/Shutterstock.com

Rýže

Její pěstování sahá několik tisíc let zpět na východ od nás, do Číny. Jedná se o jednoděložnou rostlinu z čeledi lunicovitých, která může být jednoletá, ale i víceletá. Nejčastěji se pěstuje rýže setá, která spadá do jednoletých rostlin. Má spoustu pozitivních účinků na náš organismus, neobsahuje cholesterol, lepek, snižuje krevní tlak a je perfektně stravitelná.

Velikost zrna

Rýže se dělí podle velikosti zrna:

Dlouhozrnná – zrnko má 6 – 8 mm, využívá se jako příloha

Středně dlouhá – zrnko má 5 – 6 mm a je o něco málo „tlustší“ než dlouhozrnná

Krátkozrnná/oválná – zrnko má 4 -5 mm, využití najde především při přípravě sushi nebo rizota

Na jaké rýže nejčastěji narážíme

Dozajista nemůžeme popsat všechny dostupné druhy rýže, ale zaměříme se na ty nejvíce využívané, se kterými se můžete setkat ať už v obchodech kamenných či internetových.

Basmati – dlouhozrnná rýže, pyšní se vysokou kvalitou, po uvaření se zrnka k sobě nelepí, chuťově má oříškový nádech, má nízký glykemický index. Pochází ze severní Indie a je vhodná k dušení.

Jasmínová – dlouhozrnná rýže, připomíná rýži basmati - ale jasmínová je lepivější, má výraznější vůni. Původem rýže z Thajska, která se vaří i dusí.

Arborio – ideální do rizota, hodně vstřebává vodu, po uvaření vzniká krémová hmota. Pěstuje se v severní Itálii.

Carnaroli – krátkozrnná, buclatá, opět nejvhodnější do rizota, neboť skvěle váže vodu. Pěstuje se v Itálii.

Rýže je nespočet druhů, každý je jiný a specifický Zdroj: Profimedia

Hnědá – natural, rýži se v tomto případě ponechána svrchní vrstva, proto se i déle vaří a na skus je poněkud tvrdší, oplývá výraznou oříškovou chutí. Jelikož rýže není zbavena „obalu“, lidé jí využívají zejména při dietách, očistě střev a při detoxikaci organismu.

Indiánská – neboli divoká rýže není úplně tak rýže, jedná se o semena severoamerické vodní trávy.

Paraboiled – znamená „předpařená“ rýže. Po sklizni se rýže namočí, spaří a usuší, pak už se zpracování moc od běžné rýže nemění. Syrová je mírně nažloutlá, po uvaření se barva mění na bílou.

Rudá z Bhútánu – má červenohnědou barvu a ořechovou vůni, vaří se cca 20 minut a po uvaření má hezkou narůžovělou barvu.

Sona Masoori – rýže se středně dlouhým zrnkem, je lepivější, dost aromatická, hodí se ke smažení a na sladká jídla. Pěstuje se v Indii, Srí Lance nebo i v Himalájích.

Černá rýže – "zakázaná" rýže, kterou kdysi mohla konzumovat jen královská rodina v Číně. Obsahuje velké množství látek, které mají na člověka velice příznivé účinky. Černá rýže je označována jako superpotravina. V českých kuchyních se objevila teprve před pár lety.

Zdroje: www.dtest.cz, www.vitalia.cz, www.apetitonline.cz