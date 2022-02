Jak vyzrát na připečený sýr v toustovači: Zkuste snadný trik s papírovou utěrkou

Připravit k večeři lahodné tousty pro celou rodinu je otázkou několika málo okamžiků. Spokojenost a nadšení z rychle odvedené práce ale přejde potom, co vám po večeři kromě špinavých talířů zůstane také toustovač plný připáleného sýru a kečupu. Odstranit dokonale všechny nečistoty vás může stát i několik desítek minut a při nesprávném zacházení hrozí nenávratné poškození sendvičovače. Ne ale v případě, vsadíte-li na osvědčený trik s mokrým ubrouskem.

Zdroje: hobby.instory.cz, expert.cz, emimino.cz

Zná to asi každý, kdo miluje zapečené tousty. Jakmile vás přepadne chuť na tuto rychlou večeři nebo svačinu, leckdy si její přípravu dvakrát rozmyslíte. Ne proto, že by snad bylo zapékání toustů nějakým náročným úkolem. Spíše ale kvůli tomu, že se vám nechce po skončení drhnout zanesený toustovač. Přestože je drtivá většina dnešních toustovačů chráněna nepřilnavým povrchem, čas od času se zkrátka stane, že se v nich během zapékání sýr doslova přiškvaří a za žádnou cenu nejde odstranit. Nejčastěji lidé sází na různé ostré předměty, kterými se snaží zbytky sýra odloupnout. To ale není tím nejmoudřejším řešením.

Jak vyčistit toustovač

Při práci s nožem nebo vidličkou se leckdy stává, že se z toustovače kromě sýru odstraní také ochranná teflonová vrstva, čímž je tento pomocník nenávratně zničen. Jistou výhodu mají ti, kteří disponují toustovačem s odnímatelnými teflonovými deskami, což práci značně usnadňuje. Tyto desky pak totiž stačí jen nechat odmočit v teplé vodě, popřípadě, pokud tak uvádí výrobce, je možné je dát do myčky nádobí. Ani tak ale není zaručeno, že bude toustovač skutečně čistý. Vsaďte proto na trik s mokrým ubrouskem.

Připálený sýr v toustovači je pro mnohé nesmírně těžké odstranit. Zdroj: Shutterstock

Čištění toustovače papírovou utěrkou

Zahoďte vidličky a nože a vybavte se obyčejnou kuchyňskou papírovou utěrkou. I když se na první pohled může zdát, že tento fígl přece nemůže fungovat, opak je pravdou. Pokud máte sendvičovač, který připravuje celé, nepůlené tousty, nastříhejte kuchyňskou utěrku na čtyři stejně velké čtverce tak, aby přesně do toustovače zapadly. Pokud máte naopak sendvičovač, který tousty připravuje v podobě trojúhelníků, nastříhejte utěrku na trojúhelníky.

Papírové utěrky lehce namočte ve vodě a důkladně je do toustovače přimáčkněte. Toustovač ponechte vypnutý a nechte mokré utěrky působit přes noc. Utěrky do sebe natáhnou veškerou mastnotu a ráno půjde toustovač lehce vyčistit.

K čistému sendvičovači pomůže i ocet a citron

Pokud nemáte čas čekat až do druhého dne, můžete zkusit toustovač vyčistit i octem či citronem. Zapněte toustovač a nechte jej asi 20 až 30 vteřin nahřát. Poté jej vypněte a pro jistotu jej také odpojte z elektřiny. Teflonové destičky postříkejte trochou octa či citronové šťávy, toustovač zavřete a počkejte zhruba 10 minut, dokud zcela nevychladne. Následně jen připáleniny utřete papírovou utěrkou nebo suchou houbičkou a je hotovo!

Zkáza lze předejít použitím papíru na pečení. Zdroj: Shutterstock

Papír na pečení jako prevence

Čištění toustovače zkrátka zabere dost času, i když máte při ruce nejrůznější pomocníky. Není proto nic lepšího, než se prostě připálenin zcela vyvarovat. Když se vám tedy podaří toustovač dokonale vyčistit, při další přípravě toustů vždy použijte papír na pečení. Ten ochrání teflonový povrch před všemi nečistotami a toustovač tak bude po každém zapékání jako nový. Připravený chleba jen vložte do pečicího papíru a společně s ním jej dejte do toustovače. Tousty přitom budou pořád krásně zlatavé a křupavé a vy si ušetříte spoustu práce a námahy.