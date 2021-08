Jak vyklopit bábovku: Jednoduchý trik zajistí, že se už nikdy nepřilepí

Také vy i členové vaší rodiny milujete k nedělnímu čaji bábovku, ale neradi ji pečete, protože se vám většinou vyklopí jen půlka, a ta druhá zůstane ve formě? Pak právě vám přinášíme triky, aby se to už nikdy neopakovalo a vy jste vždy mohli voňavou a esteticky krásnou bábovkou ozdobit sváteční stůl.

Bábovka patří mezi ty moučníky, které Češi milují a rádi si je dopřávají ke kávě nebo čaji. Ne každý ale umí bábovku upéct. A když už to umí, neumí ji pořádně vyklopit. Buď se mu potrhá nebo jí část zůstane přilepená ve formě. Potom je ale práce a čas, který jste přípravě obětovali, nenávratně pryč a vy můžete začít znovu.

Aby se podobné průšvihy neopakovaly, přinášíme vám několik triků, jak vyklopit bábovku z trouby celou. Stačí se jimi řídit a můžete si být jisti, že zrovna ona se stane královnou mezi vašimi moučníky.

Vymažte formu změklým tukem

První trik spočívá v tom, že před nalitím těsta formu vymažete změklým tukem. Buď máslem, které ale musíte hlídat, protože se snadno přepaluje, nebo je ideální ztužený tuk. Pracujte prsty, tak se totiž tuk dostane do všech záhybů. Pak s litím těsta chvíli počkejte, tuk ztuhne a teprve poté nastane ten správný čas na vysypání formy hrubou moukou. Následně nalijte těsto a dejte do trouby. Když je bábovka upečená, vyndejte ji z trouby, položte na ni mělký talíř a formu s talířem překlopte. Pokud jste vše udělali správně, vyklouzne z formy sama.

Tvarohová bábovka. Zdroj: markoflex / Shutterstock.com

Další sázkou na jistotu je vodní lázeň. Připravte si na sporák malý hrnec s vodou a tu přiveďte k varu. Do něj pak upečenou bábovku ve formě postavte a nechte chvíli stát. Po chvíli zkuste vyklopit. Mělo by to jít velmi snadno.

Použijte talíř i mokrou utěrku

Pomocníkem se vám může stát i mokrá utěrka. Překlopte bábovku s talířem a na dno formy položte namočenou utěrku ve studené vodě. Nechte působit a po chvilce zkuste zvednout formu. Bábovka by se měla vyklopit jako nic.

Elegntně mramorovaná bábovka. Zdroj: Iin Sidharta / Shutterstock.com

Pokud máte silikonovou formu, pak nechte bábovku zcela vychladnout a teprve poté ji vyklopte. Mělo by to jít velmi lehce. Pokud to nepůjde, spodkem trochu zaklepejte nebo na vršek formy také položte namočenou utěrku. Někdo doporučuje celou formu zabalit do namočené utěrky v ledové vodě.

Vyzkoušejte oba způsoby a uvidíte, který vám bude vyhovovat lépe.

Zdroj: www.vareni.cz, www.lifee.cz, www.pecemeradi.cz