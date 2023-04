Jak vyklopit beránka z formy: Díky téhle vychytávce mojí babičky se to povede!

Beránek k Velikonocům neodmyslitelně patří, přesto dokáže nejednu hospodyňku pořádně potrápit. To, jestli se podaří sváteční symbol vyklopit z formy, nebo ne, patří k nejnapínavějším chvílím celého pečení. Někdy to dopadne dobře, jindy zase z beránka zůstane jen torzo, které nezachrání ani velká vrstva krému. Jak na to, abyste horké chvilky nemuseli s beránkem zažívat a jeho pečení se povedlo vždy na jedničku? Zkuste vychytávku našich babiček a půjde to snadno!

Těsto je skvěle utřené, forma vymazaná, v troubě byl dostatečně dlouho, přesto po vyklopení z formy beránku v lepším případě chybí ouška nebo půl hlavy. V tom horším z něj zbyde jen pár chuchvalců těsta a zbytek zůstane přilepený k formě. Jak správně formu vymazat a jaké triky použít, aby se taková tragédie již neopakovala? Naštěstí pro vás máme hned několik tipů a triků, díky kterým bude váš beránek vždy naprosto skvostný. Symbol Velikonoc Pečení beránka na Velikonoce má svůj důvod. Jehněčí bylo velikonočním pokrmem Židů, kterým si připomínali svůj útěk z Egypta. Beránek představuje symbol oběti, kterou vykonal Ježíš Kristus, aby vykoupil hříchy lidstva. Pokrm z jehněčího tím posledním, který Ježíš před ukřižováním se svými apoštoly pojedl. Dnes se jehněčí maso sice zase stává oblíbeným, nicméně jako symbol Velikonoc se v každé domácnosti peče beránek jako varianta sladkého moučníku. Beránka můžete péct z těsta třeného, piškotového, šlehačkového nebo kynutého. Zdroj: Shutterstock Třený, nebo piškotový? Těsto na beránka si můžete vybrat podle svých preferencí a každá hospodyňka má své vlastní oblíbené i osvědčené těsto. Obecně platí, že k velikonočnímu pečení byste si měla vybrat takové těsto, jež máte nacvičené z běžného pečení. Samozřejmě můžete zkoušet nové recepty. Pokud se do nich ale chcete pustit, nenechávejte první pokus až na samotné Velikonoce. Vyzkoušejte si předem, jak se s těstem pracuje, abyste pak nebyli nemile překvapeni. Naprosto zásadní je pak příprava formy. Jak správně formu vymazat se podívejte v tomto videu: Zatím vše šlo jako po másle, těsto v troubě krásně naběhlo a blíží se osudový okamžik. Přestože jste udělali vše naprosto správně, cítíte, že se beránkovi z pečicí formy nechce. Jak to dělaly naše babičky Nezoufejte a nepropadejte panice. Jednoduše to udělejte tak, jak to dělávaly naše babičky. Vezměte utěrku a namočte ji do ledové vody, vyždímejte a několikrát přeložte. Formu s beránkem otočte, položte na ni ledovou utěrku a nechte pracovat rozdíly teplot. Moučník by se měl zapařit a uvolnit od formy. Pak z ní beránka vyklepněte. Ze silikonové formy půjde beránek vyklopit raz dva. Zdroj: shutterstock Tip navíc: Na formě záleží! Pokud nechcete každý rok s beránkem svádět lítý boj, pořiďte si silikonovou formu. Z ní půjde vyklopit upečeného beránka bez problémů a vy si tak ušetříte spoustu nervů. Pokud chcete beránka jakkoliv dozdobit, vždy počkejte, až úplně vychladne. Kdybyste zdobili ještě teplého beránka, krém by povolil, čokoláda by nedržela a cukr by se rozpustil.