Velikonoce bez doma upečeného beránka? To ani náhodou! Jenomže jak si poradit s tím, aby se opravdu a spolehlivě povedl? Jedním z častých úskalí je okamžik vyklepnutí hotového díla z formy. Při dodržení několika zásadních pravidel se to podaří vždy.

Beránek je od nepaměti symbolem Velikonoc, a tak by v tomto období neměl chybět na žádném stole. Můžeme si jej sice koupit v obchodě, což je jistě ta jednodušší varianta, ale mnohé hospodyně stále nedají na domácí výrobu, u které jsme schopni zaručit, co všechno do těsta přišlo. Riskujeme sice více než v supermarketu u pokladny, ale i tak se to jistě vyplatí. Už pro ten pocit…

V jaké formě se beránek povede nejlépe? Podívejte se na youtube na video od TriColor Cat:

Zdroj: Youtube

Pozor na recept i na troubu

Receptů na velikonočního beránka je nepřeberné množství, ale každá rodina má jistě ten svůj, jediný pravý, na který za žádných okolností nedá dopustit. Tomu je také třeba přizpůsobit celý postup výroby i pečení. Navíc, jak dobře víme, každá trouba má svoje vrtochy, proto je nezbytné mít na paměti i tato úskalí techniky. Pár pravidel ale platí vždy a za všech okolností.

Okamžik pravdy...

Těsto se povedlo, beránek se upekl a teď přichází okamžik pravdy – vyklopení z formy. Obáváte se, že stejně jako v minulých letech získáte beránka bez čumáčku? Ten totiž velmi často ve formě zůstává, a je to vlastně logické.

Jde o nejmenší část těsta, poměrně malou vrstvu, vystavenou ale velkému žáru, protože se nachází na spodní části formy. Beránek se právě v těchto místech tedy upeče za poměrně krátkou dobu a po zbytek pobytu v troubě, kdy tuhne i tělo, už jen vysychá a čeká na okamžik, kdy bude moci zůstat ve formě.

Tomu potřebujeme udělat přítrž, a dobrou zprávou je, že je to možné.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Co by byly Velikonoce bez beránka? Krásná, veselá a ještě navíc jedlá dominanta velikonočního stolu.

Použijte alobal – hodně alobalu

Chceme-li, aby se beránek propekl rovnoměrně i v místech, kde je jen málo těsta, pak právě tyto inkriminované oblasti na formě budeme muset zvenku obalit poměrně velkou vrstvou alobalu. Rozhodně se nemusíte bát, že byste to přehnali. Čumáček zkrátka obalte mnoha kousky alobalu, můžete na něm vytvořit jakousi kuličku.

V takto upravené formě se bude velikonoční pohoštění propékat rovnoměrněji a budeme mít radost z výsledku. A hlavně: nesnažte se po upečení hned beránka vyklepávat z formy. Nechte ho nejdříve klidně čtvrt hodiny zchladnout, pak to půjde samo.

Jak nejlépe vymazat formu?

Samozřejmostí je také dokonalé vysypání formy. Jen tak půjde hotový beránek vyklopit bez větších problémů. Mnozí k tomu používají máslo a mouku, což je tradiční postup. Máslo je určitě pro pečení chutnější, ale upřímně řečeno, v tomto případě o to nejde. Stává se totiž, že ve složitějších formách se nedostane do jemných záhybů, v nichž se potom nedrží ani mouka a těsto má šanci se bez problémů přichytit ke stěně. Lepší bude použít olej a mašlovačkou jej dostat skutečně do každé, i té sebemenší, části formy. Po vysypání moukou pak ještě vše dobře zkontrolujte a případně opravte. Pečlivost se vyplatí, chcete přece dokonalého beránka a obdiv rodiny.

Trik je i v malém důlku

Další dobrou radou je rozmístění těsta ve formě. Dobře víme, že při pečení se vždy zvedne střed jakéhokoliv piškotu, ale i bábovek z jiného těsta, než toho klasického. Zkusme tomu zabránit roztažením těsta (musí být trochu hustší) k okrajům formy. Při troše štěstí se nám před vložením do trouby podaří vyrobit ve střední části formy v těstě jakýsi mírný důlek. Než se těsto v tomto místě dostane na úroveň výšky na okrajích, začne zasychat a máme do značné míry vyhráno.

Zacházejte s těstem jemně

To ale určitě neznamená, že bychom nechtěli, aby beránek krásně nakynul. Toho docílíme buď s mírnou pomocí kypřicího prášku, nebo čistě mechanicky opravdu poctivým našleháním těsta. Pak se budeme muset spolehnout jen na bublinky vzduchu, které se nám podařilo dovnitř dostat. Abychom o ně nepřišli, musíme si dát dobrý pozor na způsob, jakým těsto přemístíme z mísy do formy. Nesmí jít o rychlou “agresivní” akci, ale pomalý a opatrný postup, který udrží těsto dostatečně nadýchané.

Ať už pečeme beránka prvně nebo po padesáté, napětí se stejně nikdy nezbavíme. A tak si můžeme jen popřát, aby se i ten letošní vydařil přesně podle představ.

