Jak vykostit kuře. Nejlepší a nejrychlejší postup krok za krokem

Pokud jste nikdy kuře nevykosťovali, možná se při vašem pokusu budete cítit jako slavný Jan Jesenius, který v roce 1600 provedl první veřejnou pitvu. Nemusíte se ale bát. Na vykostění vám stačí ostrý nůž a správný postup. Jak vykostit kuře?

Vykostění kuřete se provádí s jasným cílem. Získání širokého plátu masa. Někdy se již vykostěné kuře dá koupit. Pokud však chcete ušetřit nebo vám záleží na původu masa, je lepší se tuto dovednost naučit.

Na co použít vykostěné kuře

Vykostěné kuře se nejčastěji používá k přípravě rolády nebo řízků. Ze zbylých odřezků a z kostí můžete uvařit silný vývar. Z jednoho kuřete tak můžete připravit plnohodnotný a slavnostní rodinný oběd.

Jak vykostit kuře

Na vykostění budete potřebovat celé kuře, podložku a mísu na odřezky. Kuře položte prsy nahoru. Nejprve odřízněte křidélka. Dále je nutné odstranit klíční kost. Ta se nachází v přední části kuřete a tvoří tvar písmene V. Nožem ji nařízněte a opatrně vytáhněte ven. Pokud jde hůře vyndat, použijte více síly. Buďte však opatrní, jelikož se kost snadno láme a její konce jsou ostré.

Podél páteře

Kuře si otočte prsy dolů a proveďte dva řezy podél obou dvou stran páteře. Do dlaně si vezměte zbytek křídla, najděte kloub a v tomto místě jej nařízněte. Nechte jej viset na kůži. Postup opakujte i při druhém křídle. Poté kuře posaďte, aby nohy směřovaly k vám. Zarazte palec do kuřete, dlaní chytněte celé křídlo a směrem dolů ho strhněte z kostry. Tuto část svlečte až do místa, kde jsou ke skeletu připevněná stehna.

Svlečené kuře

V tomto místě je třeba kloub znovu naříznout. Dále pokračujte ve stahování. Pokud vám kuře klouže mezi dlaněmi nebo nemáte sílu, můžete si skelet přidržet pomocí suché utěrky. Na kostře nyní uvidíte dva kousky masa připomínající svým tvarem svíčkovou. Ty odstraňte pomocí palce. Pokud visí pevně na bláně, odřízněte je.

Odstranění kostí

Nyní máte před sebou krásný plát masa, na kterém jsou ale stále kuřecí stehna a zbytek křídel. Kosti z křídel obřezejte, aby se uvolnily vazy, na kterých drží, zatáhněte dolů a kost vytáhněte. U stehen je postup stejný. Podélně je nařízněte. Poté kost obřezejte, aby se v prostoru kloubu uvolnily vazy. Tupou stranou nože pak maso od kosti seškrábněte. Nyní záleží na vás, zda odstraníte také poslední kloub. Pokud ho tam necháte, při smažení se kůže se šlachami nestáhne. V tomto případě kost u kloubu zlomte.

