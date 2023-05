Jak jednoduše vykostit kuře a připravit z něj fantastickou roládu. Podívejte se

Pečené kuře je chutné samo o sobě, ale možná by to chtělo nějakou změnu. Zkuste jej vykostit. Skelet využijte na poctivý vývar k nedělnímu obědu a z masa vykouzlete lahodnou roládu! Že jste syrové kuře nikdy kostí nezbavovali? Nevadí, ukážeme vám, jak na to.

Na první pohled se to může zdát složité, ve skutečnosti ale vykostit kuře není žádná věda. Pokud se budete držet osvědčených rad, za chvíli vám to půjde samo od ruky. Navíc zjistíte, že se dá celé kuře zpracovat i jinými způsoby, než jej jen umístit do pekáčku a zavřít na hodinu do trouby.

Ušetřené peníze a víc porcí

Koupíte-li celé kuře a vykostíte jej, získáte tak suroviny na mnohem víc jídel, než pokud jen celé kuře upečete. Navíc ušetříte i nějakou tu korunu. I když celý proces zbavení kuřete kostí může vypadat jako nadlidský úkol, ve skutečnosti je to docela jednoduché a s každým dalším pokusem vám to půjde lépe od ruky. A jak tedy kuře co nejjednodušeji vykostit?

Prsíčky dolů

Jistě víte, že při porcování kuřete, se začíná páteří dolů. U vykostění kuřete je to opačně.

Jak kuře vykostit krok za krokem se podívejte na video:

Nejjednodušší je položit kuře prsíčky na čistou pracovní plochu a vést řez od krku dolů k zadečku podél jedné strany páteře. Totéž opakujte podél druhé strany páteře, až se nakonec uvolní a vy ji budete moci jednoduše vyjmout.

Pokud chcete kuře vykostit, je dobré nejprve odstranit páteř. Pokud rozbourat, začněte od prsou. Zdroj: Evgeniia Ozerkina / Shutterstock.com

Hrudní koš pryč

Kuře se vám krásně rozevře, vtočte stehna jakoby dovnitř pod kuře, čímž si uvolníte cestu k žebrům. Ty jednoduše pomocí ostrého nože odřízněte od prsou na obou stranách. Vytáhněte je a odřízněte od kostí při horní části prsíček. Tato část je nejtěžší a může vás mírně potrápit, pak už to ale bude hračka.

Stehna raz dva

Stehenní kosti nahmatáte lehce. Maso kolem nich nařízněte tak, abyste je celé odhalily, stejně tak maso zkuste odříznout i zespodu a kolem kloubu. Pak by vám kosti měly jít vyjmout. U křidýlek postupujte stejným způsobem. Pokud vám na kostech zůstává víc masa, než jste chtěli, nevadí, kosti využijete na silný vývar a maso pak můžete z kostí do polévky obrat.

Zpracujte celé kuře tak, abyste z něj dostali co nejvíce. Zdroj: Dar1930 / Shutterstock.com

Kde je ho méně

Maso je na kuřeti nerovnoměrně rozložené. Na prsou je svaloviny dost, jinde chybí. Nebojte se z prsíček plátek odříznou a vyplnit jím prázdná místa. Z takto upraveného plátu masa upečte skvělou roládu.

Naplnit ji můžete lahodnou bylinkovou nádivkou. Bylinky můžete natrhat na zahradě - ještě stihnete kopřivu, listy pampelišky, medvědího česneku, pažitky. Bylinky krátce poduste na trošce másla. Mezitím si nakrájejte dva celozrnné rohlíky na malé kostičky. Uvidíte, že semínka budou v roládě krásně křupat. Rozšlehejte tři vejce, pořádně osolte a přidejte špetku muškátového květu a trochu pepře.

Dušené nasekané bylinky smíchejte s rohlíky a vejci. Hmotou naplňte předem osolené připravené vykostěné kuřecí maso, opatrně zaviňte, zabalte do alobalu, položte do pekáčku a podlijte mírně vodou. Troubu předehřejte na 140 stupňů Celsia, vložte roládu a pečte zhruba tři čtvrtě hodiny. Poté vyjměte, opatrně vybalte z alobalové košilky, potřete roládu směsí oblíbeného koření a kvalitního oleje a ještě zprudka dopékejte při 200 stupních zhruba 15 minut.

