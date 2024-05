Jak vylepšit chuť kávy? Zapomeňte na hnědý cukr nebo šlehačku a zapátrejte prstem po mapě s námi a kořením, kterým si lidé vylepšují kávu. Zkusíte kávu se skořicí, pepřem nebo vanilkou?

Vynikající káva v aromatickém kabátku

Procestujte s hrnkem kávy svět tam a zase zpět! Víte, co všechno si lidé dávají do kávy? Je to většinou koření podle oblasti, kde žijí. V různých zemích především Asie, Afriky a Blízkého východu, ale i mnohých dalších si místní připravují kávu s tím kořením, které je jim blízké a v dané oblasti jej bylo vždycky dostatek. Používá se v tamní kuchyni stejně jako v kávě, zatímco Evropanům je bližším aditivem cukr a mléko.

Co by říkali na takovou kávu pěstitelé kávy v Brazílii nebo baristé v Itálii? To se jich raději neptejte. Pravdou ale je, že inovativní postupy a nové spotřebiče čarují i s přípravou kávy a toto našlehané kafe z instantní kávy rozhodně není k zahození. Paní Evelina vám vynikající ledovou kávu představí v tomto příspěvku ze svého YouTube kanálu.

Koření a káva: Lahodný twist s vůní dálek

Neohrnujte nad kořením v kávě nos! Koření dodává kávě nejen vůni a chuť, ale také případné blahodárné účinky konkrétního koření, což také nemusí být na škodu. A teď už se podíváme, co si kdo sype do kávy.

Do kávy můžete nasypat jed na krysy jako Maryša, ale to nedoporučujeme. Raději vyzkoušejte skořici, se kterou se můžete setkat v připravené kávě v Mexiku a někdy také Turecku. Skořice je nám velmi blízká a voní sladce. Patří patrně k takovým druhům koření, které i zatvrzelý Evropan v kávě ocení. Skořice se může hodit, pokud vám bývá po kávě těžko nebo se vám zdá být příliš hořká.

V zemích severní Afriky a Středním východě se můžete setkat s kardamomem v kávě. Káva se tu často mele velmi jemně a připravuje se tradičním způsobem v kovové džezvě, kterou ale místní nazývají různě podle oblasti.

V některých místech můžete stále ještě vidět tradiční přípravu v horkém písku a tímto způsobem připravený turek je svařený rovnou i s cukrem. Proto se vás číšník zeptá, kolik cukru si přejete.

Obsluha restaurace vám přinese rozpálenou džezvu, jejíž obsah před vámi přelije do maličké skleničky. V tomto mini turkovi je často víc lógru než kávy, je velmi jemná, voní kardamomem a bývá také sladší, než jsme zvyklí.

Jak už to tak bývá, každý národ i na Středním východě se domnívá, že pouze jejich způsob je ten nejlepší a o „správné“ povaření a několikeré vzkypění kávy je zbytečné se přít. S kardamomem v kávě se můžete setkat také v jižních částech Indie.

Kardamom je aromatický, není hořký, ale může neznalé překvapit, protože bývá již pomletý v kávě, kterou si koupíte v obchodě. Podobně překvapivé a velmi aromatické je také použití hřebíčku v připravované kávě, což je způsob typický pro země severní Afriky. S hřebíčkem se však musí velmi opatrně, protože je hořký.

Madagaskar je známým místem produkce vanilky, a proto není překvapením, že se zde přidává vanilka také do kávy. Je to spojení velmi lahodné a není divu, že vanilkové sirupy a esence se rozmohly také v kavárenském průmyslu po celém světě. Vedle sirupu z karamelu jde o jednu z nejoblíbenějších přísad.

Také vanilková vůně je velmi sladká, a pokud si nápoj také řádně dosladíte či dolijete mlékem nebo smetanou, stává se z ní téměř zákusek.

Když má káva říz!

Všechny tyto chutě koření jsou více či méně pochopitelné a u nás je známe v různých zákuscích, sušenkách a sladkostech. Káva může být ale také velmi řízná a peprná díky špetce pepře nebo chilli.

Kávu si můžete opepřit v některých severoafrických zemích, chilli vám nabídnou v Mexiku. To asi nebude vyloženě překvapivé, protože se špetkou chilli narazíte i na mnohé dezerty a čokolády, které se mexickou tradicí inspirovaly nebo odtamtud přímo pocházejí.

Méně známé je přidávání zázvoru do kávy a také ten je velmi pikantní až rozehřívající. Kdo by čekal, že si zázvor do kávy budou dávat Etiopané a Jamajčani. Pikantní zázvor vám společně s kávou nejen rozproudí srdce, ale také roztáhne cévy. Špetička zázvoru se může zdát zanedbatelnou a přece všem, kteří trpí na studené končetiny, prohřeje nohy i ruce.

Zdroje: lifehacker.com, bonappetit.com