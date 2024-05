Není jen jeden správný recept a hotovo! Vařit se dá všelijak a také klasická, oblíbená a zdomácnělá jídla, která vaříte po paměti bez receptu, se dají různě vylepšit. Víte, co prospěje rajské omáčce?

Ta nejlepší rajská!

Jak to, že je ta rajská u babičky prostě jiná? Zapátrejte, jestli se nedívá babička náhodou na Masterchefa, nebo jí občas neukápne troška vína do vaření. Totiž i to může dodat nenápadně pikantní chuť, která rajské báječně prospěje. Jak udělat z rajské dokonalou omáčku?

Také u Romana Pauluse se můžete ledačemus přiučit. V tomto příspěvku z YouTube kanálu Kuchyně Lidlu vám ukáže, jak připravit vařenou plec s rajskou omáčkou. Hezky svižně a přehledně vám předvede práci s masem i přípravu lahodné rajské.

Jak vylepšit rajskou omáčku? Pomůže koření i pečení zeleniny

Omáčku můžete vylepšit několika způsoby. Každý je trochu jiný a vypíchne chutě také jinak, ale vždy příjemně, a tak akorát. Zkuste různé tipy, jak vylepšit rajskou, ale i další zeleninové omáčky či výpeky.

Také ve videoreceptu Romana Pauluse si můžete všimnout fíglu, který zvýrazní chutě v rajské omáčce. Divoké koření přidává už při restování zeleniny, což pomůže uvolnění zemitějších chutí bobkového listu i nového koření. Zajímavý šmak dodá rajské také tymián, hřebíček nebo špetička skořice.

Rajská omáčka se dělá nejčastěji z protlaku, nicméně do omáčky můžete rozhodně přidat také pečenou zeleninu. Pod grilem nebo ve vzdušné fritéze snadno rozpečete a částečně vysušíte rajčata, přidat můžete i kousek cibule nebo česneku. Tímto způsobem můžete přichystat zeleninu do veškerých omáček i polévek. Oblíbené je pečení dýní nebo mrkví. Také tímto způsobem ingredience mírně zesládnou a případně trošku zkaramelizují.

Není rajská jako rajská!

Rajská omáčka: Pohrajte si se sladkou i kyselou chutí

Navíc přidává Paulus do restované zeleniny s cibulí také trochu cukru. Buď ten nebo bokem připravenou trošku karamelu můžete přidávat do tmavých omáček. Karamel dodá trochu sladkosti, kterou pak můžete mírně stáhnout octem nebo citronem. Ale jen o sladkosti to není, také karamel přidá na výraznější plné chuti, která se s rajskou omáčkou výborně doplňuje.

Pečená masa i zeleniny lze také dobře podlévat vínem. K cibuli a drůbežímu se výborně hodí červené, bílá prospěje omáčkám zeleninovým. Do orestované zeleniny přidejte trochu vína na závěr, kdy ji začínáte dusit. Víno přidá především kyselkavost, kterou na závěr srovnáte mírným doslazením. Na to se hodí nejen cukr nebo karamel, ale také med. Nebo obráceně. Pokud chcete omáčku trošku dokyselit, sáhněte klidně po citronu.

Pikantní výraznou chuť zeleninovým omáčkám dodá také troška parmezánu. Opravdu stačí jen malé množství, například zarovnaná lžíce strouhaného sýra, která se v omáčce zcela rozpustí. Chuť nebude ani náhodou sýrová, ale jen výraznější a skoro řízná.

