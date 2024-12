Bujony jsou naprosto nedílnou součástí polévek. Ale co si udělat vlastní domácí bujon? Jeho výhodou je, že je absolutně bez chemikálií. Podívejte se, jak jej připravit.

Bujon je extrakt, který je získávaný z pomalého vaření použitých surovin. Asi jej všichni znáte, především pravděpodobně z polévek. Ale bujon se nepoužívá pouze v polévkách, můžete jej použít například k přípravě různých omáček, nebo dochucování určitých pokrmů.

Doba vaření bujonu je velice neurčitá. Někdy může vaření bujonu trvat pouze půl hodinky, v jiných případech však klidně i 2 dny. Čas je holt nevyzpytatelný. Chcete si připravit vlastní a domácí bujon? Nebojte se, jeho příprava je rychlá a nenáročná.

Video recept, jak si můžete doma připravit bujon, najdete na YouTube kanále Jennel Letizia:

Jak vyrobit bujon

Bujon se v kuchyni jistě hodí. Ale přečetli jste si někdy jeho složení? Kupované bujony rozhodně nejsou ze 100 % přírodních potravin a obsahují nemálo chemie. Proto je lepší, když si bujon uděláte domácí. Jeho příprava není tak složitá, a hlavně budete vědět, že jste jej vyráběli z vlastních surovin. Jako první je potřeba omýt zeleninu.

Ideální kombinace je cuketa, celer, mrkev, cibule a brambory. Tyto suroviny však můžete doplnit například o ještě další zeleninu, houby, bylinky, jako je například bazalka, nebo koření jako česnekový prášek, černý či červený pepř, a tak dále. Všechny ingredience pečlivě omyjte a zbavte je nečistot.

close info Shutterstock zoom_in Domácí bujón je ideální volbou, jelikož neobsahuje chemii a můžete si jej vytvořit z vašich oblíbených surovin.

Druhým krokem bude umytou zeleninu osušit, a následně nakrájet na malé kostičky. Čím menší budou kostičky zeleniny, tím snadněji a rychleji se uvaří. Jako první nakrájejte brambory a dejte je do vody.

Mezitím, co budete krájet další zeleninu, se brambory ve vodě zbaví přebytečného škrobu. Jakmile budete mít veškerou zeleninu nakrájenou, vezměte si pánev, dejte na ni olej a zahřejte na středním plameni. Na zahřáté pánvi následně opečte cibuli. Poté k cibuli přidejte i brambory a nechte je na pánvi zhruba 4 minuty, než hezky nezměknou.

Domácí bujon

Poté přidejte zbytek ingrediencí, až na petržel. Všechnu zeleninu na pánvi dobře promíchejte a nechte ji zhruba 20 minut vařit, než nezměkne. Občas vše zamíchejte. Poté přidejte hojné množství soli a zamíchejte se zbytkem ingrediencí.

Vařte dalších 20 minut a občas promíchejte. Následně si vezměte ponorný mixér a s jeho pomocí bujon rozmixujte přímo v pánvi. Bujon by měl mít kašovitou strukturu. Konečně již můžete přidat do směsi i petržel. Jakmile se petržel spojí se zbytkem směsi, ještě chvilinku vařte, aby se odstranila přebytečná voda. A máte hotovo. Bujon nakonec nalijte do formiček na led a dejte do mrazáku. A máte domácí bujonové kostky s nulou chemie.

Zdroje: www.simplebites.net, www.ferpotravina.cz