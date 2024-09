Máte spoustu bylinek? Zpracujte je jednoduše a vykouzlete si doma vynikající dochucovadlo. Bylinková sůl je úžasná a hodit se vám bude po celý rok.

Co s bylinkami? Vyrobte si skvělé dochucovadlo

Sklízíte bylinky a už nevíte co s nimi? Výborným řešením je také bylinková sůl. Její příprava je snadná a rozhodně nejde jen o smíchání sušené byliny s kuchyňskou solí. Jednoduchým procesem vznikne vynikající produkt, který oceníte v kuchyni, ale také jím můžete podarovat známé. Pokud byste chtěli zajít ještě dál, vyrobit si můžete i soli do koupele.

Na přípravu bylinkové soli z několika druhů bylin se můžete podívat také v tomto příspěvku z YouTube kanálu Šťastní lidé.

Zdroj: Youtube

Fantastické domácí bylinkové soli

Výroba bylinkové soli není nijak náročná ať už budete pracovat s prkénkem a nožem nebo s mixérem. Základem je mít sůl a mít také dostatečné množství bylin. Jaké zvolíte je jen výhradně na vaší chuti a možnostech.

Jde však o to, aby byla sůl použitelná a hodila se do toho, co obvykle vaříte doma. Proto jsou ideální u nás často používané bylinky jako petrželka, pažitka, libeček či česnek. Středomořská varianta může obsahovat zase třeba tymián, šalvěj, rozmarýn a malé množství yzopu, který je sice hořký, ale pomáhá s trávením.

Příprava je snadná a důležité je vědět, že na 4 díly omytých bylinek připadne 1 díl soli a měří se to na objem, nikoli na váhu. Takže čtyři hrnky bylin a jeden soli, anebo 4 lžíce bylin a 1 lžíce soli. Vyrobit tak můžete snadno jakékoli množství.

Pokud budete bylinky sekat nožem, pak postupujte jako v příspěvku. Vše dobře nakrájejte najemno a pak přidávejte sůl a stále zpracovávejte nožem, až vznikne jemná sečka, kterou je pak nutné sušit.

Bylinková sůl v mixéru

V případě, že byste se rozhodli svěřit práci mixéru, dejte do něj všechny bylinky, ale jen půlku soli a tu druhou vmíchejte až později. Když by byl obsah mixéru příliš suchý, lepil by se na stěny a rozsekat by šel jen velmi těžko nebo na příliš velké kousky. Proto zbytek soli přidejte, až když jsou bylinky rozsekané najemno.

Po rozsekání bylinek a vmíchání ručně i druhé části soli je třeba nasušit i tuto zatím vlkhou bylinkovou sůl. Je to možné i bez sušáku jen na papírem vyloženém plechu. Podle dužnatosti bylin a množství to může trvat den nebo dva. Jde to poměrně rychle, protože i sama sůl napomáhá vysušování. Před skladováním se ujistěte, že je sůl opravdu dobře proschlá a sypká.

Pokud byste chtěli, stejným způsobem si můžete z vonných bylinek jako je máta, meduňka nebo šalvěj či levandule připravit sůl do koupele. Protože se používá hrubší sůl, vhodnější je posekat bylinky ručně nožem a smíchat s hrubou mořskou solí bez použití mixéru nebo sekáčku, které by mohly hrubé krystalky soli poškodit.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, magazin.recepty.cz