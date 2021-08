Nejlepší způsob, jak vyrobit domácí kečup. Přidejte jablka a získáte delikatesu

Rajčat je teď všude plno. Jejich sezóna vrcholí. Neskutečné množství druhů najdete nejen na pultech obchodů, ale i na zahradě každého schopného pěstitele. Dají se konzumovat nejen čerstvé v salátech, ale i jako dušené či zapékané na mnoho způsobů. Urodilo se vám jich najednou tolik, že nevíte, co s nimi? Máme pro vás tip, jak si z nich vyrobit skvělý domácí kečup.

V dnešní době většinou nenajdete zahradu bez rajčat. Kdo má to štěstí a má ji, vždy pár keříků zasadí. Protože není nad čerstvě utržená rajčata! Jsou voňavá, sladká a šťavnatá. Někdy jich dozraje najednou tolik, že člověk neví, jak je stihnout všechny spotřebovat. V tento moment je dobré pomyslet na lahůdku, kterou milují nejen děti, ale i dospělí a hodí se k mnoha pokrmům jen tak, anebo se dá využít do vařených jídel. Ano, je to kečup. A ten domácí je nejlepší.

Pochutina, která pozitivně ovlivňuje zdraví

Kečup je léčivý, přestože se proslýchá, že by se neměl tak často konzumovat. Samozřejmě, že platí staré dobré pořekadlo „všeho s mírou“, ale obsahuje vysoké množství zdraví prospěšných látek, jako je například lykopen. Konzumace kečupů je tedy skvělým řešením pro období, kdy nemůžeme konzumovat čerstvou zeleninu. Lykopen je antioxidant, který vědci objevili teprve nedávno, je velmi účinným bojovníkem proti rakovině prostaty a děložního čípku a dokonce snižuje i výskyt infarktů myokardu o celých 48 %. Pravidelná konzumace kečupu pomáhá také snížení hladiny cholesterolu v krvi.

S klidem však můžete spotřebovat přezrálé kousky, které jste nestihli sklidit. Zrovna taková rajčata jsou naopak nejsladší a kečupu dodají nejvíc chuti. Zdroj: profimedia.cz

Zužitkujte i přezrálá rajčata

U výroby kečupu platí stejné pravidlo jako u jiných zavařenin. Nikdy nepoužívejte rajčata nahnilá nebo plesnivá, vždy vyberte jen ta zdravá. S klidem však můžete spotřebovat přezrálé kousky, které jste nestihli sklidit. Zrovna taková rajčata jsou naopak nejsladší a kečupu dodají nejvíc chuti.

Jaké suroviny budete potřebovat

2 kg rajčat

25 dkg neloupaných jablek

25 dkg cibule

1 lžíci soli

125 ml octa

1 lžíce sladké papriky

1/2 lžíce pálivé papriky (nebo 1 feferonku)

5 hřebíčků

5 kuliček nového koření

5 kuliček celého pepře

150 g cukru

Pečlivě umytá rajčata, jablka a cibuli nakrájejte. Zdroj: profimedia.cz

Postup přípravy receptu

Pečlivě umytá rajčata, jablka a cibuli nakrájejte na kolečka a dejte je vařit současně s octem, solí, paprikou, hřebíčky, novým kořením a pepřem. Vše vařte na mírném ohni 1,5 hodiny. Poté přidejte cukr a vařte bez pokličky dalších 15 minut, aby byl kečup hustší. V této fázi stačí uvařenou směs důkladně rozmixovat, přecedit a pak už jen nalít do připravených čistých sklenic, která posléze dobře zavíčkujete.

Jestliže chcete, aby vám vydržel kečup dlouhodobě, určitě ho zavařte, aby se nezkazil.

Nemáte rádi ostré? Použijte místo ostré papriky sladkou.